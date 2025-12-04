社區三溫暖傳憾事！林口老翁烤箱內昏迷倒地 「大面積燒燙傷」送醫不治

【記者曾佳俊／新北報導】新北市林口區一處標榜溫泉住宅的高檔社區，一名79歲夏姓男住戶昨（3）日晚間8時許使用三溫暖時，遲遲不見人出來，老伴察覺有異打電話到櫃檯請人員入內查看，這才發現夏男倒臥烤箱設施內一動不動，全身已大面積燒燙傷，經救護人員到場，夏男無呼吸心跳，經緊急送醫仍宣告不治，警方介入處理後，發現兩老小孩都在國外，目前相關後事由物業代為出面協助。

林口警分局昨天晚間8時許接獲新北市消防局通報，指林口區文化三路二段某社區內1名老翁倒臥於社區三溫暖設施內，身體有燒燙傷，送醫時已無呼吸心跳。

廣告 廣告

轄區派出所警員獲報趕抵社區，經查櫃台人員晚間7時許接獲夏男妻子致電，表示擔心丈夫夏男（79歲）在健身房內可能出意外。

櫃台人員立即前往查看，果真發現夏男倒臥在三溫暖內陷入昏迷，立即通報119。救護人員到場發現夏男全身大面積燒燙傷已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。

警方鑑識人員初步勘驗，現場並無打鬥痕跡及無外力介入，初步研判夏男可能因疾病導致昏迷死亡，確切死因仍待檢警相驗釐清。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

「紅色追緝令」台灣人該怕嗎？ 學者曝中共「長臂管轄」陰謀3招可反制（壹蘋10點強打）

追思坣娜！主視覺永留美麗倩影 播映未曝光遺作

獨家投訴｜這間保全公司勞資爭議頻傳！「基本薪資」都領不到 基隆市府出手了

