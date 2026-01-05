社區主委疑伸鹹豬手! 女秘書被"碰腰.拍臀"崩潰離職提告

中部中心 ／ 中部綜合報導

台中清水一處大樓社區物業女秘書指控，去年三月上班期間，遭到主委疑似伸出鹹豬手，對方以突襲的方式，對她拍臀甚至觸碰腰部，讓她覺得不舒服，身心嚴重受創，隔月提出辭呈也向對方提告。該名主委一審被依性騷擾罪判刑3月，得易科罰金可上訴。





社區性騷疑雲？女秘書控主委碰腰又拍臀 心身受創離職提告

女秘書控訴社區主委鹹豬手 碰腰還拍臀。（圖／翻攝畫面）





女秘書站在大樓櫃檯前，主委從後方走過來，用手觸碰她的腰部一下，女秘書當場嚇到，還看了對方一眼。沒想到同一天，不只碰腰，還拍臀，女秘書叫了欸一聲，用手護住臀部，誇張的畫面，發生在台中清水一處300多戶的新社區，物業秘書控訴，遭到主委性騷擾。

雙方對簿公堂 當事主委遭判３月徒刑得易罰金 表示會上訴。（圖／翻攝畫面）





秘書說，對方甚至還跟她進入宅配室，從後方對她熊抱，覺得超可怕。發生騷擾事件後，對方還傳簡訊給她說，可以接受吃豆腐嗎？雙方調解時，當事主委還說只是開玩笑，隔月秘書身心受創離職，也向當事主委提告，提出30萬的調解金，但對方只願意賠一萬元。地院一審判決該名主委，三個月徒刑，得易科罰金，對此，該名主委沒有回應，但表示，會上訴。根據了解，當事主委已經卸任，社區發生性騷疑雲，女秘書說，當事主委從頭到尾沒有道歉，只能對簿公堂替自己討公道。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

