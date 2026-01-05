社區主委「拍臀」性騷女秘書 稱「我這麼帥不能吃豆腐嗎」

陳姓主委經過櫃檯時，用手戳女秘書的腰部。（圖／東森新聞）





臺中清水一間社區大樓，一名離職的女秘書指控遭到當時的社區主委性騷擾，被摸臀部、戳腰部，又在沒有監視器下環抱，讓她嚇得離職提告並看身心科。一審判決主委性騷擾成立，女秘書指控對方只想付1萬元和解，竟還傳訊息說「我這麼帥不能吃豆腐嗎」，讓人傻眼。陳姓主委被判3個月刑期，得易科罰金，全案可再上訴。

社區櫃檯，女秘書正忙著處理餐點，右邊坐的是當時社區主委。陳姓主委不時對她打量，接著竟伸出手。受害女秘書林小姐：「喂！」

主委的手直接朝女秘書臀部拍下去，她嚇到大聲回應，同一天陳姓主委經過櫃檯時，用手戳女秘書的腰部，整個人抖了一下，身心都受到極大的不舒服。

受害女秘書林小姐：「他不覺得他對我有任何的身體觸碰是不禮貌的，他認為說他在跟我們玩這樣。」

事發就在台中清水的社區大樓，林小姐任職物業的秘書，她控訴遭到當時的社區主委性騷擾，明確告知對方不要這麼做卻被漠視，壓力大到無法承受，嚇得離職提告。

受害物業女秘書林小姐：「他就是把門帶上之後，他有從我的背後環抱我，我掙脫然後就跟他說不要這樣子。提告部份是我覺得說我不能縱容一位先生這樣子在社會上。」

主審被判一審被判刑3個月，女秘書不滿陳姓主委不認錯，事後還故意傳訊息問她「能接受我吃豆腐嗎，我這麼帥都不行」，讓女秘書很傻眼。調解時不斷辯稱他只是打鬧，氣得女秘書提出30萬求償，陳姓主委卻只願意付1萬塊了事。

受害物業女秘書林小姐：「調解員的意思是說包個紅包意思一下，不然1200元，我看到這個數字我心裡覺得說，我覺得滿傻眼的。」

女秘書8個月無法工作，案件一審判決後還沒定讞，全案可再上訴，但性騷擾事件鬧到連社區住戶都知道了，陳姓主委在12月份後已經卸任，不過《EBC東森新聞》記者已經3次到社區求證，仍還未得到陳姓主委回應。

