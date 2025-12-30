社區保全丟擲8支滅火器至隔鄰屋頂

(海山警分局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市板橋區文化路一處社區總幹事曹女向海山警分局報案，指稱有滅火器掉落於社區屋頂，轄區海山警分局江翠所員警獲報後到場，經調閱監視器影像查看，係保全周男分別於27日至29日自社區頂樓丟擲8支滅火器至隔壁屋頂及住戶遮陽板，幸無人受傷。

海山警分局指出，社區總幹事曹女不提出毀損告訴，目前尚無其他民眾至海山警分局江翠所報案。惟警方已通知涉嫌人周男到案說明，後續依違反社會秩序維護法第63條第4款，移請新北地院簡易庭裁處。