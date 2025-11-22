社區力量打造無暴家園 桃社會局辦感恩活動表揚關懷訪視員





桃園市政府社會局（家防中心）22日下午於市府警政大樓舉辦「兒少家庭關懷暨老人保護預防性關懷服務感恩活動」，由社會局長陳寶民親自頒發感謝狀給 25 位關懷訪視員，並為新加入的 34 位訪視員授證，肯定他們長期深入社區、陪伴家庭與長輩的付出。陳寶民強調，訪視員是政府在社區中最重要的「溫暖連結」，透過家訪能及早掌握需求、預防暴力發生，是社會安全網不可或缺的力量。

社會局自 111 年起推動「兒少家庭關懷服務」，透過培訓社區民眾協助關懷案情輕微但仍需支持的受通報兒少家庭，提供居家環境建議、親職交流與資源媒合等協助；112 年起更擴大推動「老人保護預防性關懷服務」，招募更多在地人力走入高齡者生活環境，了解其健康、照顧與家庭互動需求，並鼓勵長輩走出家門參與社區活動。



桃園市政府社會局長陳寶民於活動中致詞。





截至目前，桃園已培訓 54 位兒少家關員與 52 位長輩關訪員，累計服務超過 600 位長輩與家庭，其中更有 5 位訪視員同時投入兩種服務。活動中，訪視員林亞穎分享，面對兒少與長輩須運用不同陪伴方式，長輩因擔心詐騙通常較為謹慎，更需要尊重與耐心；而兒少服務則需同時理解父母的照顧壓力，才能營造真正支持的家庭環境，進而影響孩子的正向發展。

另位訪視員陳翠華則曾任代書，她回憶服務一對高齡夫妻的經驗，每次家訪夫婦都會親自下樓迎接。她不僅關懷生活狀況，也自備運動器材陪長輩做伸展運動，讓關懷不只溫暖，更兼具健康促進，深受服務家庭肯定。

社會局長陳寶民頒發訪視證給關懷訪視員，賦予關懷社區的重要責任。

陳寶民表示，社會最需要的正是願意主動發現問題的「吹哨者」，社會安全網的建構不能只靠專業人員，更仰賴社區熱心居民一起投入。他強調，市府將持續秉持「以家庭為中心、以社區為基礎」理念，深化前端預防工作，讓孩子在支持性的家庭中成長，也讓長輩能安心在地老化。

桃市府也呼籲市民「雞婆一點」，多關心周遭兒少與長輩的安全，並歡迎更多民眾加入關懷訪視員行列，共同打造安全、宜居、友善的桃園城市。



