社區土推挖啊挖！「挖寶」大軍竟出土古物銅錢

中國重慶一處社區花圃中這兩天竟然興起一股尋寶熱潮，居民組成挖寶大軍，原來是有人挖倒古物銅幣。（圖／翻攝自@ 荣昌融媒号 抖音）





中國重慶一處社區花圃中這兩天竟然興起一股尋寶熱潮，居民組成挖寶大軍，不分晝夜在泥土裡亂挖，原來是有人挖倒古物銅幣，當地文物單位鑑定挖出來的銅錢是唐代的開元通寶，官方現在要求居民們全數繳回。

住戶從樓上看到社區裡的土推上，有大批民眾在裡面挖啊挖啊挖，是想在小小的花園裡種種子嗎。

社區住戶：「地都翻倒這個邊了。」

只見土推被翻得亂七八糟，大爺大媽挖得不亦樂乎相當起勁，還有人晚上帶手電筒也要繼續挖，這是中國大陸重慶榮昌一處社區裡的工地，原本規劃要打造小花園，但這兩天卻出現挖寶大軍因為有人說在土堆裡挖到寶藏古物，甚至還有人說挖到黃金。

現場民眾：「這是那個老房子下面，挖出來的泥土倒過去的，填的那個兩米多高，已經挖了兩三天了，挖了很多出來了已經全是銅錢，他們只挖到表面，往下面一點的話還會更多。」

原來從居民手中出土的是大量銅錢，根本沒有黃金，施工單位說這些泥土是從別處老房底下運來的，疑似裡面有大量銅錢，意外被居民發現引發挖寶熱潮。

當地文管所負責人：「通過公安收繳的這個錢幣來看，只有一種錢幣，然後是開元通寶，它這個成色也不一，有些已經損壞掉了。」

當地副鎮長：「正在實施老舊小區改造，從其他地方運來了一些泥土，在施工過程中從泥土中帶出了少量的銅錢，讓人誤以為是有寶藏。」

部分的這個錢幣花紋是比較清晰的，目前工地已經被封鎖警方介入要追回被挖走的銅錢，民眾尋寶夢碎，因為依規定地下所有文物都屬於國家所有。

