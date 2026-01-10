社區大廳要裝智取櫃！他擔心「沒質感拉低房價」 網點關鍵：那你要漲管理費嗎

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

網購普及後，社區包裹量暴增，加上近年人力費用持續上漲，如何在管理成本與居住品質之間取得平衡成為不少社區管委會的難題。近日有網友發文表示，自家社區計畫在大廳設置「智取櫃」，但他卻認為會影響大廳的質感，因此好奇詢問網友們的看法，意外引發熱議。

有網友發文表示，自家社區計畫在大廳設置「智取櫃」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT房板上，以「社區要因為裝智取櫃而變醜了」為題發文，表示自家社區管委會提案在大廳放置收包裹用的智取櫃，理由是能節省經費、避免包裹堆滿管理中心與大廳，未來也不用一直漲管理費。

不過原PO坦言，自己無法接受常見智取櫃的配色與設計，認為與社區大廳裝潢格格不入，直言「看起來很像路邊店面」，擔心整體質感下降，甚至影響房價。對此，他也好奇提問「大家的社區有裝這種東西嗎？是真的會變整齊，還是只是變醜而已？」。

貼文曝光後，多數網友並不認同原PO的擔憂，反而認為「如果只是變醜那表示一點缺點都沒有，因為醜又不會死」、「不然你在樓下站崗，收社區的包裹」、「智取櫃比較整潔，比一堆跟垃圾一樣的貨物放大廳好看」、「包裹堆到大廳才叫質感差吧，有個櫃子在大廳擺得整整齊齊的，特大件的再收到管理中心，然後隨時能自己去櫃子領貨，才是好社區該有的樣子吧」。

也有網友分析，設置智取櫃往往是因為社區已難以負擔長期的人力成本，「那你要漲管理費嗎」、「小社區100户以下的物業保全人力遲早漲到社區負擔不了，遲早要轉換模式」、「裝這個通常就是省夜班保全，白天還是有人簽收，但晚上自己取，不拿也很簡單就收超時費」。更有網友直言，若真的在意美感，不妨自薦當主委或提出配套，例如編列預算替櫃體包膜、調整配置位置，而不是單純反對。

不過，也有住戶對智取櫃的實用性提出質疑，認為櫃位有限，遇到購物節或長時間未取件的住戶，問題仍會重演，「一個禮拜才拿一次包裹的人，智取櫃也會被佔滿」、「這種東西會不會像購物節來臨就爆滿，後面買的人無法放置進去？也就是櫃位達到上限。因為大樓還真遇到」。





