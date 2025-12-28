社區大樓注意！廚餘清運新制上路 台中682社區受影響

〔記者蔡淑媛／台中報導〕家戶廚餘禁止養豬，台中市社區廚餘回收費用大漲，清除業者收運費用漲價二到十倍，甚至直接不收，環保局統計全市目前有682個社區大樓有廚餘收運問題，清潔隊逐一說明與輔導後，有290個社區經協調由原本的一般垃圾清運業者繼續承攬廚餘併同清運。

環保局表示，已提前盤點可能受影響的社區大樓，並責成環保局清潔隊主動介入協調，秉持「合理收費、確保廚餘清運順暢」原則，協助社區順利銜接新的廚餘清運方式，請市民無須過度擔心。

環保局舉例說明，南屯區永春東路的新宿社區(143戶)，原本廚餘委由養豬場清運，每月費用為1500元，在廚餘新政策實施後，遭遇放運費調漲問題，清潔隊到場輔導與說明，改由環保公司將廚餘併一般垃圾清運，每月增加1000元費用，完成收運模式調整。

環保局說，為讓社區廚餘清運作業更順暢，請社區各住戶廚餘排出前務必瀝水以減少排出體積，如有廚餘清運問題請優先洽原一般廢棄物清除業者併同清運處理，如原清運業者有困難請向轄區清潔隊登記協助收運。

另外，原清除業者若有費用不合理調漲情形或無法服務，亦可洽其他合格清除業者承接，合格業者名單可至以下資訊系統查詢。

環保局將協助移轉核定進廠量予新承接清除業者，協助各社區廚餘收運轉型。

