社區大樓逃生梯「堆紙箱比人高」 住戶怒控：奪命障礙

新北市三重區一處社區大樓近日引發住戶安全疑慮，因樓梯間堆滿超過10個紙箱，甚至高過人身，停車場車格空位也遭雜物占據。住戶憂心這種違規堆放行為嚴重影響逃生空間，更指控是社區某委員所為。工務局已要求違規戶限期改善，管委會則表示雜物已清除。

大樓逃生梯堆滿紙箱。（圖／翻攝爆料公社）

這棟位於三重中正北路的社區大樓共有500多戶，地上27層、地下5層，屬於典型的高樓層建築。根據住戶爆料，大樓樓梯間被堆滿好幾個紙箱，造成上下樓困難，現場還有安全梯靠在牆上，左側則擺放著推車和十幾個紙箱，堆積高度甚至超過人身。門口處還有兩輛腳踏車和數雙鞋子，而停車場車格旁的空位同樣堆滿紙箱和雜物。

樓梯間的紙箱堆到比人高。（圖／翻攝爆料公社）

有住戶表示，看到香港宏福苑大火的新聞後心情久久無法平靜，卻發現自己居住的大樓也存在逃生風險。更令人擔憂的是，住戶指出違規堆放雜物的樓層疑似屬於社區某位委員的住家。一位大樓住戶強調，這種行為非常危險，因為一旦發生火災，濃煙加上停電，本以為留有逃生路線，結果可能因雜物倒塌而被完全堵死。

停車場車格堆滿雜物。（圖／翻攝爆料公社）

大樓一樓電梯旁已貼出公告，提醒住戶不要在樓梯間、防火巷、共同走廊及停車場堆放雜物。有住戶透露，管委會規定甚至連拖鞋都不能放在門口，但仍有人無視規定，將公共設施當作自家空間使用。

工務局公寓大廈管理科長許雅惠表示，管委會雖已進行制止，但住戶違規情形未見改善，因此工務局已發文給住戶，要求限期改善。工務局進一步指出，若未依規定改善，最高可處罰20萬元。對此，管委會回應表示，違規戶已依規定將雜物清除。

