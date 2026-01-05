社區女祕書防「狼爪」 物業公司「警民連線」護安全

台北市 / 綜合報導

大型社區或豪宅大樓，為了服務品質，物業公司通常會配置女秘書協助社區事務，但住戶背景各式各樣，可能有酗酒、吸毒甚至通緝犯窩藏，女秘書必須隨時注意可能面臨的威脅，物業公司強調，為了確保工作安全，除了會提醒女秘書注意穿著、保持社交距離，避免無謂的騷擾，也會跟轄區警方建立群組的緊急連線，一有狀況，就立刻請警方到場處理。

社區女秘書忙著接聽電話，聯絡交辦的事情，一邊找資料，眼睛還得盯著電腦螢幕的監視器畫面，不管是辦公大樓還是社區大樓，因為人多進出的情況比較複雜，安全問題很重要。

廣告 廣告

社區大樓住戶說：「遇到問題，跟物業，跟管委會反應這樣子。」大型的社區或者豪宅大樓，要處理的事情比較多，為了提升服務品質，物業公司就會再配置女秘書的職務，負責大廳接待回應住戶的訊息，協助排解問題。

但大樓住戶成員複雜，可能有人吸毒酗酒甚至通緝犯窩藏，社區秘書除了得張大眼睛多加觀察，還要跟轄區警方做好緊急聯繫，社區物業公司經理陳小姐說：「警方他請我們協助，那我們通常就會加群組，然後去跟他做聯繫。」

除了治安問題要多留意，在櫃台值班的女秘書，公司規定的制服，就是像這樣的套裝，為了避免無謂的騷擾，物業公司主管巡查社區案場得多提醒兩句，社區物業公司經理陳小姐說：「會跟她講說，裙子盡量不要改太短，引起危險，我們遇到比較覺得不舒服的事情，保持距離，隨時向我們公司馬上回報。」

遇到狀況就交由公司或警方出面處理，女秘書是社區豪宅服務的門面之一，職場上可能會遇到的問題，物業公司都得先沙盤推演，加強教育訓練與緊急應變，做好保護才能讓社區物業工作平安順利。

原始連結







更多華視新聞報導

神鬼社區秘書 用「擦擦筆」改請款單捲456萬

澳男「闖房騷擾」韓籍客控旅社消極 業者：協助換飯店

女祕書控拍臀環抱 主委一審判刑3月「求1萬和解」

