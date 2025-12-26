社區好鄰居永慶房屋 連7年伴東區過聖誕

CNEWS195251226a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

「社區好鄰居」永慶房屋2025年1到11月在雙北市已協助超過3.6萬場的社區活動，一起與在地居民共同發揚社區活力與特色。今年聖誕節，永慶房屋再次贊助由台北市政府攜手台北市東區商圈發展協會舉辦的「東區夜未眠 Don’t Call It a Night」燈飾活動，從19日正式點亮東區街角，一直到115年3月8日，為整個冬天帶來最溫暖的陪伴。

「東區夜未眠 Don’t Call It a Night」透過燈光藝術結合街區空間，將東區街角轉化為充滿想像力的童話夢境，以銀白色主題燈飾串聯起東區忠孝東路兩側，形成一條可散步、可拍照、可停留的夜間光廊，也讓流行指標地的台北東區商圈，有個最閃亮繽紛的冬季！

19日的點燈儀式上，特別邀新生命教會的小朋友帶來聖誕舞蹈演出，為「東區夜未眠」燈飾活動揭開溫馨序幕。台北市副市長林奕華、台北市東區商圈發展協會理事長簡國維及台北市東區商圈發展協會榮譽理事長韓修和等嘉賓們，也一起參與點燈儀式。

林奕華表示，本市都市型文化商圈的典型代表就是東區，為推動更加舒適友善的購物環境，市府攜手東區商圈組織108年起共同推動忠孝東區振興計畫至今，透過跨局處資源整合，從人行環境改善、公共空間優化，串聯起復興南路瑠公綠廊帶延伸至敦化南路、光復南路至大巨蛋間的友善步行空間，結合大巨蛋園區串聯整個大東區商圈，吸引人潮造訪。同時，市府亦透過每年辦理指標性大型特色活動，吸引上萬人次參與。

CNEWS195251226a02

「社區好鄰居」永慶房屋是東區商圈的得力助手，從2019年開始熱情協辦東區商圈各項活動，包含夏日封街演唱會、東區週年慶等等，今年點燈活動當然不缺席，為東區的活動和繁榮盡一份心力，不僅提供活動帳篷，出動人力支援，還準備了熱可可、爆米花給現場貴賓，溫暖大家的心！更有人特別裝扮成聖誕老公公共襄盛舉，為東區帶來滿滿活力。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋不只提供民眾買賣屋的服務，我們也深入參與、贊助各社區鄰里大大小小的活動，希望把永慶的活力傳達出去。2025年1至11月永慶房屋已經在雙北市協辦超過3萬6000場活動，未來我們也會持續和鄰里社區與合作，支援各項在地活動，成為鄰里社區的最佳幫手。

台北市東區商圈發展協會理事長簡國維表示，東區商圈具備完善的大眾運輸、密集的人潮與多 元業態基礎，是發展夜間經濟的重要核心區域。夜晚時段，從餐酒館、特色餐廳、咖啡甜點、音樂展演空間，形塑出兼具消費、休閒與文化體驗的夜生活樣貌。

今年度東區商圈也首度與知名平台 PaperPlane合作，串聯在地20家人氣餐酒館，聯手舉辦「台北東區夜經濟生活節」活動，即日起至115年1月4日，推出於指定合作店家使用PaperPlane平台付款享回饋，單筆消費滿額再抽首爾來回機票等活動，希望透過結合燈飾及商圈活動雙軌推進，讓東區的夜晚不僅可觀光，也能體驗消費，逐步型塑屬於東區的夜間經濟模式。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

