台北捷運發生隨機砍人事件，造成無辜民眾死傷，令人震驚與哀痛。這樣的事件，不僅撕裂了受害家庭，也動搖了整個社會的安全感。

從心理健康與社區照顧的實務經驗來看，隨機暴力事件的風險，往往並非源於單一精神診斷，而是長期累積於缺乏社會支持、逐漸失聯的高風險個案。當個案同時面臨疾病、生活壓力與社會支持斷裂時，風險逐漸升高，卻未能在社區中被及早發現與妥善承接。

我們必須誠實面對：台灣的心理健康政策，仍高度集中在醫院端，卻嚴重忽略「出院之後、診間之外」的社會處方箋，對社區心理支持體系的投資明顯不足。目前社區心理衛生中心人力不足、個案負荷過重，難以落實主動關懷與長期追蹤；司法、醫療與社政體系之間缺乏穩定合作，使得部分處於邊緣的高風險個案，逐漸脫離支持網絡，在社區中逐漸邊緣化、失去支持，直到危機爆發，才再次進入公共視野。

因此，政府在回應隨機暴力事件時，亟需補強社區心理衛生中心的人力與專業支持，使其能發揮風險評估、持續追蹤與家庭支持的功能；同時，建立穩定的跨系統合作機制，避免高風險個案在不同制度之間反覆流失。隨機暴力事件不是單一個人的失控，而是長期制度忽視的警訊，真正能守住公共安全的，不只是監視器與警力，而是一個願意持續照顧脆弱者、及早介入風險的社區心理支持體系。

哀悼逝者，譴責暴力，更重要的是，讓這份悲痛成為社區心理安全網改變的起點，社會才能真正降低類似悲劇再次發生的風險。（作者卓春英為台灣南方社會力聯盟創會會長、姚卿騰為高雄醫學大學高齡長期照護碩士學位學程教授）