社區巡邏、吹哨…芝加哥民眾反制追捕移民

川普政府持續加大力度在多個民主黨主政的大城市逮捕非法移民，不但派出國民兵，也在這些城市大舉掃蕩聚集不少非法移民的攤販區，紐約市、芝加哥等無一倖免。

在總統川普直接點名後，美國移民與海關執法局(USICE)人員過去兩個月在芝加哥逮捕多人，引發近千民眾上街抗議及爆發衝突。愈來愈多芝加哥居民加入行列，反抗這種他們視為種族主義的行為。

美聯社報導，他們閕始採取新的策略展開對抗，包括社區巡邏、快速反應小組、學校護送、買光攤販的商品、鳴笛、吹哨……等，芝加哥這種獨有的方式，吸引愈來愈多城市仿效。

這幾個月來，芝加哥居民一直用哨聲示警通報，通知大家移民執法人員來了，而吹哨的另一個作用就是吸引人圍觀、拍攝或批評執法人員，讓對方不敢輕舉妄動。

最先提出用哨子這個概念的社會活動人士恩里克茲(Baltazar Enriquez)說，民眾沒有槍也反對暴力，唯一有的是哨子，已經成為一種保護人們免遭綁架及非法逮捕的方法。他的組織「小村莊社區委員會」(Little Village Community Council) 也成立志工步行小組，負責護送無證移民的孩子們上學。

另一個社會活動人士羅薩萊斯(Rick Rosales)則透過臉書，動員他的自行車倡權組織成員，買光街頭攤販的商品，在降低攤販留在戶外被捕風險的同時，也支持他們的生計。

屬美國第三大城市的芝加哥有270萬人口，其運作方式像是由許多保留著中西部風格的小鎮組成的。人們通常認識自己的鄰居且樂於助人，正是這點讓消息傳播迅速。

川普的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)承認，芝加哥居民非常了解自己的權利，以至執法人員的逮捕行動都十分困難。

雖然已有鄉金3200人被捕， 且部分國民兵將撤離芝加哥，但是國土安全部 (DHS) 重申，在芝加哥的移民執法行動不會結束。

