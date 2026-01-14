社區工地週六施工 居民抓狂陳情議員

基隆市安樂區皇家翡翠社區旁一處新建工程，近日進行鑽地作業，施工期間產生的噪音與飛灰嚴重影響周邊住戶生活品質，引發居民不滿。尤其工程於週六持續施工，讓難得能在家休息的居民備感困擾，紛紛向民意代表陳情。

市議員張之豪接獲反映後，隨即由服務處出面協調並辦理現場會勘。會中，建商同意加強防塵設施，並承諾與周邊社區住戶加強溝通，以降低施工對居民的影響。

對於週六施工的爭議，市府表示，依據基隆市相關自治條例規定，只要在合法時段內，週六施工並未違法。不過張之豪指出，基隆通勤人口眾多，許多市民平日早出晚歸，週六往往是唯一能留在家中休息的時間，如今卻必須忍受工地鑽地噪音，實在難以接受。他也表示，施工過程產生的大量飛灰，導致附近住戶陽台髒亂不堪，對居住環境造成實質影響。

廣告 廣告

張之豪並進一步質疑環保制度的公平性，指出隨意將一張紙丟在地上可遭罰四千八百元，但建築工地造成鄰近住戶嚴重揚塵卻不一定受罰。對此，環保局回應，因制度設計不同，相關污染行為須由民眾提出檢舉，符合規定者可獲得檢舉獎金。

張之豪最後呼籲，雖然相關單位皆表示工程一切合法合規，但社區居民受擾卻是事實，請建商能多體諒鄰居生活，評估是否能在農曆年前完成此階段工程，還居民安靜、乾淨環境。