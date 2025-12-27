「社區幫」APP推出「管委幫」專區 助解決管委會痛點

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

全台屋齡超過20年的住宅社區比例已超過45%，老宅修繕與管理成本也增加，考驗社區管委會的溝通與管理能力，然而多數管委會成員屬志工性質，也缺乏工程背景與修繕經驗，社區E化管理App「社區幫」看見社區管理的結構性痛點，推出「管委幫」專區，聚焦管委會最常面臨的維修與營運需求，包含透過物業保全、寬頻網路、機電消防、設備裝置、環境維護等服務，可在App內直接篩選、預約檢測，形成「數位化發包 × 科技化維修 × 可追蹤管理」的一站式流程，協助社區以更有效率的方式找到合適的專業廠商。

廣告 廣告

社區幫App看見社區管理的結構性痛點，推出「管委幫」專區，聚焦管委會最常面臨的維修與營運需求，協助社區更有效率一站式處理社區事務，圖為熱成像安裝流程。（圖／信義房屋）

社區幫觀察平台使用情況發現，近年來社區報修案件中，外牆與漏水相關關鍵字持續增加，顯示老屋修繕已成為多數社區無可迴避的管理課題。此次推出的「管委幫」專區，整合物業保全、寬頻網路、機電消防、設備裝置與環境維護等五大領域，讓管委會可在App內直接查詢認證廠商、參考評價並預約檢測，逐步建立可追蹤、可管理的數位化發包流程。

在環境維護領域中，管委幫合作廠商"銓治工程" 導入科技抓漏檢測服務，透過紅外線熱成像與濕度雷達感測技術，協助社區精準判斷漏水源頭，降低傳統修繕「拆了才知道」的風險與成本。相關服務涵蓋外牆與屋頂防水、浴室防水、壁癌處理、地下室施工與外牆磁磚巡檢等項目。

社區幫指出，今年上半年已有多個新北、桃園地區社區，透過平台完成抓漏檢測與防水工程。有社區主委分享，過去處理漏水問題時，常需拆除大面積牆面才能確認原因，如今透過熱感成像技術，短時間內即可掌握問題點，不僅節省時間，也讓住戶更容易理解修繕決策的依據。

社區幫表示，「管委幫」並非單純的修繕媒合服務，而是社區E化管理的延伸，希望透過科技工具，協助管委會更早看見風險、降低管理摩擦，逐步從被動修繕走向主動維護。未來也將持續擴充專業廠商資料庫，回應不同屋齡與型態社區的實際需求，成為社區治理更穩定的後盾。

更多FTNN新聞網報導

社區幫、北市大同社大攜手辦講座 助長者融入E化日常

社區幫導入專業廠商推動社區無障礙改造 助銀髮族生活升級

信義房屋葉怡君、王子鈺 獲台南市地政局優良不動產經紀人員肯定

