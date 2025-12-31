社區廚餘怎麼收？中市媒合清運機構穩定服務

社區廚餘去化宣導

因應中央宣布自明年1月1日起全面禁止家戶廚餘作為養豬用途，未來社區大樓廚餘將不再由養豬戶協助清運。台中市政府表示，已秉持「合理收費、確保廚餘清運順暢」原則，主動介入協調，協助社區大樓媒合合適的廚餘清運機構，確保政策銜接期間清運作業不中斷。

台中市環保局指出，全市目前約有4,300棟委外收運垃圾的社區大樓，由125家清除機構負責清運。經市府跨局處盤點與調查後，共有692個社區反映廚餘收運問題。環保局介入協調後，已有609個社區成功與原一般垃圾清除業者完成媒合，由原業者在合理費用範圍內協助廚餘清運，整體解決率已近九成。其餘少數尚未完成媒合的社區，市府正加速協調中，必要時將由清潔隊暫行介入，確保元旦起廚餘清運作業順利銜接。

環保局說明，為配合中央禁止廚餘養豬政策，市府除推出家用廚餘機購置補助方案外，也同步推動廚餘能源化與肥料化等多元去化措施，並呼籲市民從源頭減量，落實「瀝水再丟」，養成吃多少煮多少、點多少吃多少的生活習慣。

針對廚餘清運問題，環保局建議社區優先洽詢原一般廢棄物清除業者併同清運處理；如原清運業者協助有困難，可向轄區清潔隊反映登記，由清潔隊協助與清運業者協商收運事宜。假日期間，各區清潔隊亦安排專人提供洽詢服務（https://www.epb.taichung.gov.tw/605251/post）。

此外，若原清除業者出現費用不合理調漲或無法持續提供服務情形，社區亦可改洽其他合格清除業者承接，相關名單可至廢棄物清除處理機構資訊系統查詢（https://wcds.moenv.gov.tw/wcds/）。環保局將協助辦理進廠量移轉核定作業，協助社區順利完成廚餘收運轉型。

