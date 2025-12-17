社區微電影首映會 看見南投在地故事

南投縣副縣長王瑞德（前排中）與社區幹部一起到戲院，欣賞由鄉親擔綱演出的社區微電影。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣政府十七日舉辦社區微電影首映會，此次微電影以竹山鎮延正、竹山及國姓等三社區的在地感人故事為主軸，並由社區鄉親擔綱演出；副縣長王瑞德帶領縣內各鄉鎮市公所、社區幹部一起欣賞，希望透過影像紀錄，讓更多民眾感受在地溫情，也看見社區的價值。

南投縣一一四年度社區微電影首映會十七日在南投戲院登場，由副縣長王瑞德主持，來自全縣各鄉鎮市公所、社區幹部約百餘人齊聚一堂，一同欣賞三部以南投在地感人故事為主題的社區微電影，並在會後透過座談回饋與分享。

廣告 廣告

王瑞德表示，南投縣社區發展表現亮眼，縣府每年透過微電影的拍攝，將各績優社區的發展內容與成長過程記錄下來，讓更多民眾可以透過影像看見社區的價值，體驗在地情感與社區力量，也希望能吸引更多鄉親加入社區，互相陪伴成長，也期許明年十個優等社區均能以社區為主題製作代表性影片，角逐一一五年度全國金卓越社區選拔時，能獲得好成績。

縣府社會及勞動局表示，縣府已連續八年運用公益彩券盈餘補助經費拍攝社區紀錄片，今年三部影片橫跨了老人、家庭、兒少與跨文化服務，充分展現南投社區多元且成熟的發展成果。

以竹山鎮延正社區為背景的社區微電影《家在等我》，詮釋返鄉與和解的故事。第二部社區微電影《人生七十美》，影片呈現出竹山社區活躍的長者生活，理事長曾鈺琄表示，社區能提供長者第二人生的舞台，長者也能成為志工服務他人，就像劇中七十歲的長者加入社區後重新找到熱情，更成為防暴宣導的種子教師。《在光裡成長》以國姓社區為場景，影片主角是一名排斥參與活動的身心障礙孩子，因老幼共學與母親的陪伴，逐漸理解社區的意義，在關係中找到自信與勇氣。