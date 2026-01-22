社區惡火釀2死6傷 小隊長捨身脫面罩救人殉職

基隆市樂利三街大型社區發生火警，消防小隊長詹能傑殉職。（圖／東森新聞）





昨天（21日）晚上10點多，基隆市樂利三街一處大型社區發生火警，釀成2死6傷。當時大火延燒速度很快，消防人員多次進出火場搶救，耗費將近7小時才找到受困者，尤其小隊長詹能傑三度進火場找受困女子，甚至將面罩讓給她，自己吸入太多濃煙昏迷失聯，兩人不治。

消防人員：「GOGOGO，快快快。」

深夜社區被濃煙籠罩，幾乎伸手不見五指，消防人員依舊快速著裝進火場搶救，因為在基隆市樂利三街上一戶住家起火，延燒速度相當快。

廣告 廣告

鄰居：「不要哭了，不要哭了，來來來。」

不只遭波及的鄰居離開心愛家園，起火的2樓女屋主余媽媽更是全身癱軟、泣不成聲，因為寶貝女兒還受困火場。

消防人員：「剛剛有火噴出來，已經在噴水了，所以說不用擔心，我們在處理了。」

事發就在昨天晚間10點多，當時余媽媽看電視看到一半，突然看到插座冒出火花起火，緊急逃生，卻來不及叫醒正在房間裡的女兒。

消防人員：「最裡面最裡面，過廚房最裡面，沒氣了找不到，我趕快出來趕快啦。」

三度進火場救援，殉職的小隊長詹能傑將面罩脫給屋主女兒使用，但因吸入過多濃煙，昏迷倒在床上。而屋主女兒則是躺在地上，被東西壓住無法動彈，兩人被發現時都已經失去呼吸心跳，搶救後雙雙宣告不治。

還原火場狀況，晚間11點40分，詹能傑已經二度入屋，但雜物太多了搜救困難，在體能大量消耗下，他仍決定第三度入屋，氣瓶剩餘量低的狀況下，同組人員撤出。凌晨12點40分，確認詹能傑失聯，啟動RIT，也就是快速救援小組，在一個多小時後救出詹能傑。

消防人員：「來借過，借過借過。」

兩人被陸續抬出，同仁和家屬心都碎了。根據火調初步研判，疑似門口插座短路，引發火勢延燒，造成2死6傷。祝融無情吞噬住家，讓這對相依為命的母女，以及殉職的小隊長，都與家人因此天人永隔。

更多東森新聞報導

快訊／詹能傑捨身脫面罩救人 基消防局：他未戴共生面罩

殉職勇消詹能傑捨身救人 警專同學不捨：以你為榮

高雄大社興建中佛堂火警 黑煙竄天畫面曝光

