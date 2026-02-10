社區據點年畫創作 人瑞開懷做運動

過年的儀式感，可以增加長輩的時間感，慈濟善化聯絡處社區關懷據點，教導親手作年畫，熱鬧的課程，還有南台科大研發團隊帶來的運動遊戲課，讓百歲人瑞開懷做運動！

長者 洪石信：「我每天早上都在運動，(動手動腳)。」

百歲人瑞來據點，挑戰運動遊戲！長者 洪石信：「(快到了 快到了)，(會不會累 會累嗎)，很好。」

南台科大老師 陳彥廷：「動作標準的話，遊戲的進速 速度就會變快，就是可以訓練體能，經常使用的話，就可以讓他體能慢慢增加。」

南台科大團隊研發的遊戲，讓善化聯絡處社區關懷據點的長輩，訓練體力跟腦力，長者 林昭妹：「有做就有進步，越做越進步啦。」

南台科大老師 侯春茹：「善化靜思堂這邊的老人家，非常活潑，我們第一次來的時候 ，他們就非常踴躍參加。」

農曆年將近，過節儀式感不能少，年畫課程超受歡迎，因為不會畫也沒關係，陪伴上課的兒子來幫忙！「媽媽現在老了，換我們握她的手 一步一步(寫)。」

綠色線條加上印章，就是花草畫，貼上紅紙大功告成！志工 郭東龍：「這張是不是你自己親手畫的，(是) 跟大家報告一下，你手中的紅紙，是我一筆一筆寫的，不是用印的。」

慈濟志工 李益昌：「畫年畫 ，可以拿回去 過年時給孫子看，真的很有創意。」

創意年畫，親手製作，讓長輩歡喜期待過新年！

