社區故事齊聲唱響 114年北區社區營造暨青年見學成果展分享會展現在地行動的韌性與永續
【記者蔡富丞/綜合報導】由文化部指導，國立新竹生活美學館「在地韌性・交織永續–114年北區社區營造暨青年見學成果展分享會」於11月22日（星期六）在美學館的「藝海閣」隆重舉行。該活動為「114年北區社區營造暨青年見學成果展」展覽期間的核心亮點，透過展覽導覽、團隊分享與現場演出，讓參與者深入理解社區如何以文化行動回應變遷、實踐永續。
分享會中有多位貴賓出席，包括鄭正鈐立委辦公室副主任吳文雄、廖子齊議員、蕭志潔議員、國立臺灣工藝研究發展中心苗栗分館姜瑞麟館長、新竹市文化局文獻會潘國正委員、明新科技大學呂明峯校長、新竹市立香山高中洪碧霜校長、新竹縣新埔鎮照東國小齊宗豫校長、財團法人主婦聯盟環境保護基金會吳碧霜執行長、八堡圳頭文化創生行動基地賴昭旭執行長、中華民國聾人協會黃淑芬理事長、關帝廟文教基金會江明珠董事長、李再鈐雕塑大師、新竹市東門里蘇竹勝里長等，與地方團隊共同交流經驗，鼓舞在地文化工作者持續前行。
當日由宜蘭縣壯圍鄉新社社區發展協會以《掠鰻栽》主題歌謠創作演出開場，經由在地阿公、阿媽們唱出海岸漁村的冬季生活，為勤奮、在寒風中打拼的村民致敬，成為社區歌詠傳承共同的冬季漁村文化記憶。接著由社區營造「互助共好類」團隊龍潭愛樂管弦樂團指導新竹縣新埔鎮照東國小弦樂四重奏演出，照東國小齊宗豫校長特別親自帶隊出席，展現偏鄉音樂教育的成果，也回應展覽「文化扎根」的核心價值。
明新科技大學呂明峯校長表示，身為本計畫的執行單位，明新科大深信，文化並不只是保存，而是與社區共生的日常實踐。今年我們陪伴多組團隊在地深耕，從都市巷弄到山海之間，從高齡書寫、農村創生到青年行動，一步步看見社區在行動中累積出的韌性，也在對話中編織出世代共好的可能。
後續進行「114年北區社區營造暨青年見學成果展」展區導覽及分享會，由社造團隊分享行動過程中的轉折與收穫，從都市農耕、高齡共寫、聾人手語推廣、青年走讀、工藝走廊到老市場再生，展現社區如何在串連與實踐中穩健前行。為了讓青年認識全臺各地歷史文化多元樣貌，並從基礎推動社區營造人才傳承，創造青年接觸地方的機會，也以北區獲選之百大文化基地為見學場域，規劃 2 項青年見學行動方案，在本次展覽中展示行動成果，獲得現場高度關注。此外，朗朗美好工作室也在美學館互動館現場辦理親子共讀活動，讓與會貴賓及遊客感受繪本生活美學，提供情感連結與公共參與的起點，看見繪本社區營造的可能性。
國立新竹生活美學館葉于正館長表示，社區營造的關鍵，在於讓地方故事持續被說出、被看見，本次展覽正是一個開放的交會場域，以在地韌性及交織故事永續讓我們看見地方的努力，也打開未來可能的連結。「114年北區社區營造暨青年見學成果展」於國立新竹生活美學館藝海閣展出至11月27日（三）止，展覽免費開放參觀，歡迎社區夥伴、文化行動者與關心地方的朋友一同走進展場，感受社區韌性的厚度與未來行動的延續。
