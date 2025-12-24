社區有愛 『台灣古早味PK異國美食』台南安平金城里登場

印尼友人提供印尼風味餐，讓社區耆儒品嘗不一樣美食。（圖：傅建峰提供）

台南市安平區金城里沙灘社區24日辦理一場「台灣古早味與異國美食PK大會」，現場美食香味四溢，社區長輩人手一盤，歡天喜地品嚐越南、印尼等異國料理。金城里長歐明仁表示，值此歲末年終，特別邀請熟稔越式佳餚與印尼風味餐的廚藝高手前來獻藝，讓社區長北門有機會品嘗異國風味美食。

里長歐明仁指出，去年底號召沙灘社區理事長黃重偉、忠誠社區理事長阮惠雯與前沙灘社區理事長何文振開辦『耆儒園地』與『耆儒食堂』，今年3月起每周三上午9至12時辦理，辦理40餘場，目前有65歲至90餘歲有45位，志工團體有10位，長期下來經費來源，全由市議員林依婷與里長本人籌募。

歐明仁表示，這場異國美食交流會特別邀請卓峰秀女士帶領『疼惜厝邊新住民姐妹會』現場製作越式佳餚與里內的印尼友人提供印尼風味餐，並且也邀請和愛社區長壽會會長陽桂蘭贊助數道『眷村年菜』共襄盛舉，加上食堂多位媽媽志工烹製古早味美食，有草仔粿、碗粽等，可說是多元文化碰撞出美食火花。（陳婉玲報導）