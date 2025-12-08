社區正對25萬坪校景 茂德「高大之森2」打造專屬科技新貴台積宅
【記者葉家銘／高雄報導】台積電3月舉辦高雄廠2奈米擴建典禮，公開說明當高雄5座2奈米廠完工，將成為全球最大晶圓先進製造服務聚落，全期投資超過1.5兆元，在重大建設不斷堆壘，也讓廠區所在楠梓房價持續走揚，看好區段房市，茂德機構在具人口紅利與重大建設高雄大學生活圈，近期推出大樓預售案「高大之森2」，社區屬高雄大學校園首排門面，地上20樓景觀宅，建案規劃比照五星飯店公設，搭配頂級建材，房價將挑戰5字頭成交行情。
台積電所到之處，房價不斷上揚已成鐵律，從竹科發展經驗，竹北成屋案「惠宇謙和」出現單坪最高99.5萬元行情，另區段均價普遍挑戰7字頭行情；相同現象也發生在南科所在善化新市，2區相對竹科，其生活機能還在建置，但預售屋房價已出現4-5字頭成交實登。而近年來高雄房市受到台積電設廠與城市建設發展，市心美術館與漢神巨蛋商圈，均已出現6字頭小宅行情，最高更突破7字頭門檻，而下半年農16特區則有欣巴巴與國揚案進場銷售，依《壹蘋新聞網》取得市場資訊，將全面挑戰成交7字頭行情。
隨著台積電高雄廠P1廠今年開始量產，科技產業鏈建置也將逐年看見成效，而在整個楠梓區，房市焦點就坐落在以國立高雄大學為發展核心的高雄大學生活圈，區段屬楠梓最具代表重劃區，然而因建置發展已超過20年，各項生活機能十分成熟，區段未來還有捷運建置與新台17線及雙語小學開發等多項利多。
高雄房屋市場調查協會榮譽理事長蔡紹豪表示，高雄大學有著楠梓最好生活機能，消費以家樂福量販店為軸心，周邊包括全聯、星巴克、大魯閣、寶雅、特力屋、燦坤、健身工廠等知名店家均已進駐多時，區段未來有捷運紫線建置，依高市捷運局公開資料，初步規劃路線全長約36公里，行經三民、左營、楠梓等6個行政區，學區除原有援中國小，另備受矚目藍田雙語國小已動工，預計2026年8月招生，而重劃區西側新台17線南段工程持續施工，未來將串聯高雄大學與左營南門圓環及美術館園區等，預計2026年中旬完工。
楠梓除有台積電導入科技產業鏈建設利多，區段具人口紅利的高雄大學生活圈，成為房價不斷上揚依據！《壹蘋新聞網》統計高雄大學生活圈所在楠梓藍田、中興與中和3里戶數與人口發現，在縣市合併初期僅2976戶，8492人，但統計至今年11月已來到1萬1760戶，2萬4200人，戶數與人口增幅分別為295.1%與184.9%，然而若僅統計台積電宣佈設廠也就是2021年11月至今年11月，戶數增加4268戶，人口增加6532人，分別增加56.9%與36.9%。
看好高雄大學生活圈房市發展，茂德機構在高雄大學首排大學南路、大學23街口，將推出區段第2場建案「高大之森2」，有別於首期「高大之森」具濕地公園景觀，「高大之森2」正對佔地82.5公頃國立高雄大學，社區1253坪規劃314戶住宅，20-33坪，設置防疫節能電梯，公設有交誼廳、閱覽室、視聽室、健身房、兒童遊戲區、琴房、家教室、廚藝教室、麻將室、多媒體室等，勘比五星飯店設計，建案規劃高雄少見4道淨軟水配備，並配置GreenWeb防霾紗窗，打造好水淨氣建築，另建案採TOTO衛浴，廚房有SVAGO雙口IH感應爐與BOSCH冰箱等，建材配備全面提升。
得邦廣告副總經理分析，「高大之森2」擁有高雄少見面將近25萬坪校園景觀，區段擁新台17線興建、捷運紫線規劃與藍田國小動工，3大交通文教利多，而隨著高雄大學居住人口不斷成長，具備萬坪景觀地十分稀缺，而近年來出現單坪151萬元土地標售行情，亦將拉抬未來區域房價，當生活圈距離台積電廠區不遠，同時兼具人口紅利與重大建設，加上屬無可取代景觀機能，讓建案具備獨特性，房價將挑戰5字頭行情，「而建案搭配工程期0付款，便於購屋族存錢買房。」
