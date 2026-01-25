社區歲末祝福接力 芳鄰有愛暖心房

冷空氣發威，上上個周末北部太陽總算露臉，好天氣可不能錯過，萬華跟蘆洲的慈濟靜思堂不約而同，都舉辦了歲末祝福活動。

多虧好天氣捧場，參加慈濟歲末祝福的民眾，從起床到出門就像開了綠燈。來賓不少都有了年紀，因為這裡是萬華，台北老化程度較嚴重的地區，又老又窮，更是這裡撕不掉的標籤。

萬華區長 劉哲明：「萬華是一個古老城區，所以也有一些中低收入戶，或者是流浪漢，也都靠慈濟人的幫忙，讓我們這個社會可以更祥和，如果人心穩定了，自然治安 經濟發展都會好。」

還有的人不想錯過領福慧紅包，為新的一年討個好彩頭，而舊的一年忙到抽不出時間，也正好藉此時機，跟身邊的人道聲感謝。

萬華里長聯誼會長 劉郁惠：「福慧紅包每年，(給我)的感觸都很深，這不僅是個智慧的傳承，這是慈濟送給我們，每個萬華鄉親一整年的祝福，那還有點這個心燈，我覺得這種 當下的那種感動，是一種共振。」

同一天、同樣的活動，蘆洲也有一場。小小孩用紙杯挑戰堆高塔，蘆洲歲末祝福的特色，是走親子同樂風。

民眾 黃馨誼：「即便他年紀這麼小，也可以藉由這樣的遊戲的內容，讓他知道說，原來在天然災害之下，我們自己的能力，可以賦予這個社會什麼樣(的服務)。」

活動辦得有聲有色、充滿在地人情味。敞開靜思堂大門讓社會大眾看一看，無論大事小事，總有慈濟人衝上第一線，他們也是社會安全網的守門人。

