社區歲末祝福 善來善往造福人間

慈濟歲末祝福，在全球各地展開，在新店靜思堂，和三重園區，里長邀約里民參與，也帶來日存的善念，接受祝福，也做好事。

走進靜思堂，留個美照，也為自己抽一張好話。

民眾 杜麗雲：「心情不好的話 你轉念一下嘛，你把心情放自然，凡事就要靠自己的轉念。」

青年志工 張簡棫薽：「他會先抽到這樣 負向詞語，那他翻過來之後，會有一句對應，這一個負向特質的一個正向的講法，然後最後會送他一句，上人的一個靜思語。」

驗血建檔闖關遊戲，正確觀念，深植腦海。

慈濟志工 謝玉玲：「比如說 像我們的健康條件，還是說我們配對的機率，以及說我們在配對當中的一些過程，這個都是把這個觀念帶進去。」

新店舉辦社區歲末祝福，表演團體也來支持。慈濟愛的力量，遍及全球，里長邀請里民一同見證，也許下新年願望。

文山區景慶里長 蔡岳澄：「在歲末的活動當中 其實也是自我反省，以及自我省思在這一年過程當中，我們所做的一些事情，讓自己來做一些更好的改變跟進步。」

人人有愛 世界平安用行動支持，還有這位蘆洲區的里長。除了在辦公室放竹筒募愛心，更主動把慈濟竹筒歲月的精神帶入社區，募集愛心商店。

蘆洲得仁里長 曾敏明：「做好事的話 並不是說個人在做，是要由大家的理念 然後推廣出去，讓他做愛心，讓他們心裡每天都有存一塊錢的理念。」

慈濟志工 林怡伶：「他跟店家說 不是金額的問題，是投入愛心的一點心意這樣，每一個店家 他都去這樣子推廣，當天帶我們繞了一圈，邀約到8個店家。」

不只推廣善念，慈濟在三重園區辦歲末祝福，里長也邀請里民來。氣溫冷颼颼，但是參與民眾和志工的熱情，暖呼呼。胡玉玲帶6歲的兒子來參與，還有全家共善的7個竹筒。

民眾 胡玉玲：「每天就是出門，也是像說一個 許一個平安，而且我有5個(竹筒)就投5個。」

2400位民眾，接過上人的祝福，期許新的一年，平安順遂。

