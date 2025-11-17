社區毒防新力量 大樹藥局加入高市毒防關懷站

高市毒品防制局攜手大樹藥局、高雄市藥師公會及高雄市第一藥師公會，於昨（十七）日在大樹連鎖藥局左營華夏店舉辦「『樹』立社區毒防新力量」宣誓活動，毒防局陳盈秀局長與大樹藥局高雄營業本部長陳俊凱藥師、藥師公會杜仿裕理事長、羅旭�常務理事、林武松監事、高雄市第一藥師公會江慶豐常務理事，以及陳玫娟議員、林岱樺立委代表、陳麗珍、李眉蓁、白喬茵議員代表、左營區蘇平福區長、黃慶德里長主席與五位里長共同宣誓，展現醫藥界與社區攜手投入毒品防制的決心，也彰顯公私協力共同守護民眾健康的力量。

毒防局自一○八年起持續推動「社區及里辦毒防關懷站」建置，在市府積極與里辦公處、社區藥局、診所及衛生所合作下，全市八百九十個里已於今年全面完成毒防關懷站布建，形成遍布全市的基層防毒網絡；關懷站提供毒品防制宣導、諮詢、轉介與關懷服務，成為社區早期預防、早期介入的重要平台。這次再新增大樹藥局三十五間分店加入社區毒防關懷站行列，使得高雄市毒防關懷站總數達一千一百八十個，包括二百零八間社區藥局、四十四間診所、三十八間衛生所及八百九十個里辦公處，進一步強化社區端的防毒量能，落實「政府主導、民間協力、社區參與」的公私協力模式。

陳盈秀局長表示，社區是毒品防制的第一線，而藥局具備親民便利與專業信任感，更能將防毒觀念有效深入家庭與社區各角落；陳局長也提醒民眾留意第二級毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈）常以電子煙形式流入社區與校園，恐引發呼吸衰竭、昏迷等危險，切勿因好奇嘗試。呼籲民眾牢記「防毒三不三要」：不接受、不涉足、不食用；要關心、要告知、要求助，並善用「拒毒六招」保護自己。

大樹藥局高雄營業本部長陳俊凱藥師指出，大樹藥局不只是提供藥品的地方，更是社區裡信任的健康據點，我們希望把防毒觀念傳遞給每一位民眾，讓關懷成為社區的一部分。

毒防局將持續擴大公私協力，邀集更多醫藥界與社區夥伴加入毒防關懷站行列，讓防毒資訊更可近、更普及；毒防局呼籲民眾如有毒品相關疑問，可就近洽詢毒防關懷站，或撥打二十四小時免付費毒防諮詢專線○八○○七七○八八五，共同守護自己與家人的健康安全。