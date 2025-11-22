社區治安人人有責組織 寒冬送暖感謝員警辛勞

社區治安人人有責組織（TACF）舉辦的「寒冬送暖」年度公益活動。TACF會長管毅秀率志工團隊，19日在洛杉磯縣警局核桃／鑽石吧分局舉辦警民見面會。組織成員準備中式餐點、飲料與功夫花生，招待警局的警察與工作人員，感謝他們一年來為華人社區辛勞服務，維護社區安全，鑽石吧市長鄧嘉猷也前來參加。

這是TACF成立五年來，第五次舉辦這項活動，在感恩節之前，以溫情方式與洛杉磯縣警局核桃／鑽石吧分局警察與員工交流。當天上午全體義工精心布置警局會議室，桌子上擺滿紅盒子的功夫花生、中餐便當以及「茶湯會」飲料店提供的中式飲料，整個會議室喜氣滿滿，充滿感恩節氣氛。當中午12時，受邀的警察走入會議室時，全體義工鼓掌，表達感激之情。

管毅秀致詞感謝該分局局長Captain Tousey，多年來一直與TACF緊密合作，希望每一位警察都能感受到來自華人的感謝。

洛杉磯縣警局核桃／鑽石吧分局有位年輕警察Kevin Wu是華裔，會說中文，四年前就曾參加TACF活動，那時他還沒有小孩，現在已經有兩個孩子。

積極爭取華裔警官服務東區，一直也是TACF努力的工作目標，該組織表示，希望未來有更多的華裔警官服務東區。

