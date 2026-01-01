社區活動結合反詐宣導 基警深化治安防護

%E4%B8%80

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市中山區新建社區照顧關懷據點榮獲衛生福利部114年度「社區金點獎」，為肯定社區長期深耕在地、用心照顧長者的成果，基隆市政府日前由副市長邱佩琳率同社會處、中山區公所等單位，前往新建社區張貼紅榜祝賀，現場氣氛溫馨熱絡。基隆市警察局第四分局中山派出所亦派員到場共襄盛舉，與社區居民及長者互動交流，展現警政單位走入社區、貼近民眾的親民形象。

活動過程中，員警把握機會向長者及社區民眾進行反詐騙宣導，透過實際案例說明常見詐騙手法，提醒民眾提高警覺。警方表示，詐騙集團經常假借投資名義，利用「高獲利、低風險、穩賺不賠」等話術誘騙被害人上當，尤其長者族群更需多加留意，遇有疑問務必先查證，避免落入詐騙陷阱。

第四分局呼籲，投資一定伴隨風險，切勿輕信陌生來電、網路訊息或社群推薦，如接獲可疑投資訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或110查證。警方將持續結合社區活動深化反詐宣導，攜手社區共同防堵詐騙，守護市民財產安全，打造安心宜居的生活環境。