社區清運廚餘價格若遭刁難 盧秀燕：可找清潔隊協調

家戶廚餘禁止養豬，中市環保局長說，協調社區收運轉型。（圖：寇世菁攝）

廚餘養豬將於2027年落日，明年是轉型期，台中市政府表示，中央有條件開放事業廚餘養豬，原本36場養豬場，4廠轉型，32場申請事業廚餘養豬，市府依規稽核。至於693處社區大樓，336處由原清運業者載運廚餘，其他還未確定，不管如何收運，環保局提醒民眾廚餘盡量瀝乾。市長盧秀燕說，台中有5百多家清運業者，社區管委會若遭刁難，可找其他家，或找清潔隊協調。

台中市政府週二召開市政會議，盧秀燕宣布啟動台中安心無餘計畫，副市長鄭照新專案報告指出，116年起，全面禁止廚餘養豬，家戶廚餘採焚化發電方式處理，呼籲民眾惜食減量，明年有條件開放事業廚餘養豬，也拜託餐飲業者，依照人數調整分量，減少食材浪費，市府也協調清運業者確保社區大樓廚餘清運順暢。

廣告 廣告

環保局長吳盛忠說，經過詢問，有廚餘收運問題的社區大樓共693處，其中，336處由原本的一般垃圾清運業者繼續承攬廚餘，併同清運，177處社區原清運業者無意協助，22處改由清潔隊協調清運，53處社區評估中，105處社區還在聯繫中。吳盛忠指出，各社區狀況不一，但不論清運業者承攬或清潔隊載送，都請民眾將廚餘盡量瀝乾。市府以多元方式去化廚餘，包括沼氣發電和高速發酵堆肥，以外埔綠能中心為例，本來用生廚餘，一頓廚餘發電量140度，加入熟廚餘後，一頓廚餘發電220度，增加一成五。

盧秀燕表示，社區大樓廚餘不能養豬，社區管委會最近都在和清運業者議價，政府有訂出參考價，環境部長提出指引，一公斤若超過5至8元，就是不合理，台中有5百多家清運業者，社區管委會若遭刁難，可找其他家，或找清潔隊協調。

農業局長李逸安說，明年政府有條件的開放事業廚餘養豬，台中原有36場廚餘養豬場，4廠轉型，32場申請事業廚餘養豬，28場完成蒸煮設備AIoT聯合查核及清運車輛GPS安裝，年底會全數查核完成，明年即可廚餘養豬，市府也會落實稽查。（寇世菁報導）