社區照顧關據志工表揚 91歲最高齡
記者陳佳伶∕新營報導
「讓愛據續、溫暖台南」南市社區照顧關懷據點志工表揚暨「鬥陣來呷菜」頒獎，八日在民治市政中心南瀛堂登場，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲，頒獎表揚一百五十一位高齡志工、十組志工家庭、卅四個蔬食挑戰優勝據點、十一個共生社區試煉成果據點，向志工們致最高敬意。
趙卿惠表示，市府積極推動社區照顧網絡，目前已設立四百十處社區照顧關懷據點，提供電話問安、關懷訪視、健康促進與共餐等多元服務，鼓勵長者能走出家門，保持身體健康，也維繫人際互動、情感交流。
台南市有逾一萬一千四百名志工投入各社區據點服務，其中超過六成是六十五歲以上銀髮志工；志工們個個充滿活力，感謝志工長年無私奉獻，也肯定各據點推動低碳飲食與共生社區的努力。
社會局說明，這次表揚分為「高齡志工獎」及「家庭志工獎」兩類；高齡志工共有一百五十一位獲獎，其中八十歲以上志工達二十五位，年齡總和超過一萬歲，象徵「歲月的智慧與奉獻的力量」；家庭志工獎共十組，有九組夫妻檔、一組親子檔，展現家人攜手服務的溫馨力量。
今年出席活動最高齡志工，是下營區甲中社區照顧關懷據點九十一歲的湯壽，以行動詮釋「越老越有力」的服務精神；志工家庭中最高齡，來自新營區民榮社區照顧關懷據點，八十一歲的王清池、八十歲的沈秀琅夫妻，合計服務一萬三千六百卅小時；最高服務時數是東區東光社區照顧關懷據點向光榮及劉金幸夫妻，服務時數高達一萬四千零八十五小時；七股區龍山社區照顧關懷據點許世賢、蘇曉蝶夫妻及女兒許雯琪，服務時數達三千八百七十四小時。
社會局表示，「鬥陣來呷菜」蔬食挑戰、「共生社區試煉計畫」，鼓勵據點以行動響應「低碳環保愛地球」的理念，讓長輩「呷好菜、交朋友、顧健康」，此次蔬食共餐競賽共三個月，有卅四個單位獲獎，麻豆區普門仁愛之家巷弄長照站拿第一，累積六十二天蔬食共餐，另十一個據點完成共生社區試煉計畫，展現據點在創新照顧與社區連結的成果。
南市表揚社照關懷據點志工
