社區營造自己來 高雄大寮義仁社區、甲仙大田社區獲獎

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〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市社區營造成果獲肯定，都發局輔導推動的大寮區義仁社區、甲仙區大田社區，獲得2026年建築園冶獎「社區景觀營造類」獎項，展現社區透過居民參與、活化地方文化的成果。

高雄市都發局長吳文彥表示，社區營造不只是改善環境，更是凝聚居民情感與建立地方認同的重要過程。獲獎的兩處社區，都透過居民共同參與，將原本閒置或平凡空間，轉變為兼具景觀美學、文化傳承及交流功能的場域。

義仁社區位於大寮區最南邊，沿著鳳山丘陵山腳下發展，主要由張簡氏族繁衍的合院組成。該社區以月天宮對面的百年古井為核心，利用竹材及老屋拆卸下來的咕咾石進行空間營造，並設置手壓式幫浦，重現早年居民取水灌溉的生活記憶。

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都發局指出，義仁社區社區也結合玉米、火龍果及特色「義仁粽」等農產資源，推動導覽、食農體驗及特色市集，讓百年古井成為串聯地方文化與社區觀光的重要據點。

甲仙區大田社區位於通往南橫的必經之路，將原本閒置的資源回收場改造成「竹蔬溪」半杯咖啡館，巧妙運用台語「足舒適」的諧音發想，結合休憩交流、食農教育及地方產業展示功能；社區並融入竹編工藝及竹鼓文化特色，展現濃厚農村文化風貌。

都發局指出，市府將持續推動社區營造工作，結合地方文化、產業與環境資源，打造更多兼具美學、文化與永續價值的社區景觀空間，讓高雄各地的特色故事持續被看見。

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