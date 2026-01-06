社區神級公設排行出爐！專家力推這2項「比健身房更實用」

房產專家何世昌近日在臉書粉專發文指出，現今社區公設種類繁多，從游泳池、健身房、KTV到電影院應有盡有，但並非公設越多越好，關鍵在於「好用、實用」才能真正為生活加分。

何世昌將社區公設分為三大類別進行分析。運動娛樂類包含室內溫水或露天游泳池、健身房含瑜珈室、各式球場、高爾夫練習室、兒童遊戲區、麻將室、電影劇院、KTV等。生活文教類涵蓋交誼廳、會議室、圖書館、具隔音效果的鋼琴房或音樂教室等。餐飲與其他類則有半日或全日餐廳、酒吧、戶外BBQ派對區、外送餐飲專用區、冷藏及冷凍包裹室、垃圾冷藏室、計費式公共充電區、公共廚房、洗衣房以及訪客客房等。

談到最實用的公設，何世昌毫不猶豫地點名「冷藏及冷凍包裹室」與「垃圾冷藏室」為首選。他表示，隨著網購與外送成為現代人的日常生活型態，具備冷藏功能的包裹存放空間不僅實用性極高，也能有效提升居住便利性。垃圾冷藏室則能維持社區環境整潔，避免異味產生。

近年來興起的半日或全日餐廳也獲得何世昌推薦。這類設施讓住戶繳交的部分管理費可轉換為點數，用於折抵餐飲費用，多數住戶認為相當實用。此外，計費式公共充電區因應電動車普及趨勢，公共廚房則滿足想下廚又不想弄髒家裡的需求，使用率高得驚人。部分高級社區設置的訪客客房，實際使用率也不低。

貼文引發網友熱烈討論。多數人認同冷藏包裹室和垃圾冷藏室的實用性，直言「只需要這兩項就夠了」。有家長表示最需要兒童遊戲區，「下雨天不知道帶小孩去哪，室內遊戲區最實用」。健身愛好者則偏好健身房和溫水游泳池。

曾在日本居住的網友分享經驗，認為最實用的公設只有三項：每層樓設置乾淨的垃圾集中區、大量宅配箱供包裹存放、可承載大型家具的專用貨梯，其餘設施使用率都不高。

也有網友提出現實考量，指出部分公設較少的小型社區，反而因戶數少、基地小，導致公設比和管理費更高。另有人直言，不常使用的公設只會成為管理費負擔，「用不到的公設，只是在用管理費養裝潢」。

何世昌總結表示，選擇社區公設應以實用性為優先考量，用得到且常使用的設施才能真正提升生活品質，否則只會增加住戶的經濟負擔。

