社區租客偷吃外送餐點 住戶取餐抓包超傻眼

桃園平鎮一處社區出現一名偷吃住戶外賣的男子，事情發生在3日中午，陳姓住戶點了外賣餐點，下樓取餐時卻發現，有已經有人坐在外送放置區，大口大口地在吃他的餐點，於是把畫面PO網分享，引發網友熱議，還有一名自稱是男子房東的網友，指控男子已欠了二個月的房租，令他們很頭痛。

滿臉鬍子，穿著黑色外套和拖鞋的男子，坐在社區外送放置區，悠悠哉哉地吃著早餐，陳姓住戶拍下這看似正常的畫面，但心中充滿無奈，因為男子吃的早餐，是他的，當事人陳先生(聲源)說：「外送被吃掉了我現在吃什麼。」

3日中午，陳姓住戶用外送平台點了一份約300元的餐點，沒想到下樓取件時發現，寫著他的樓層住址的餐點，已經有人正在享用，當事人陳先生說：「那是我的那個樓層號碼，然後我就跟他說，這是我的早餐耶，跟他講他就說什麼怎麼可能，剛好警衛室的警衛就從廁所出來，啊你怎麼吃別人的早餐。」

買好的餐點卻被其他住戶吃光，陳姓住戶超傻眼，事後把畫面PO到社群分享，引起熱議，留言也有一名自稱是屋主的網友，指控男子是他們家的房客，已經欠了二個月的房租，而且這名男子，不只吃住戶的外送餐點，也曾吃了警衛的食物。

社區警衛說：「他說住戶要給他吃的，我說住戶放我桌上是要給我吃，怎麼會是給你吃，我有時候也是當作同情他嘛。」由於這名男子沒有身分證件，又連絡不上他的家人，住戶只希望社工能協助他，讓他有個安身的地方，至於陳姓住戶也學到教訓，下次點外送他會.......，當事人陳先生說：「我下次可能會改用付現金的。」

