社區管理室「省人力」取消包裹代收 網友：大樓優勢都沒了

代收包裹常常是社區管理室的工作項目之一，不過近期有社區決議，考量到人力成本，日後將停止代收包裹服務，引起部分住戶不滿。對於網購族群而言，更是晴天霹靂，直呼「網購樂趣少一半」。

近期有社區決議，考量到人力成本，日後將停止代收包裹服務，引起部分住戶不滿。（示意圖／Unsplash）

一名網友在PTT發文表示，自家社區的區分所有權人會議（區權會）通過決議，為了節省管理室的人力開銷，管理室從明年起不再幫住戶代收包裹。原PO說明，雖然知道可以改到超商領貨，但超商不只距離遠，還有尺寸限制，蝦皮店到店則時常因包裹額滿，不開放取件。

原PO進一步提問，社區是否可以申請裝設蝦皮智取櫃，並幫忙收取酷澎、MOMO等其他平台的包裹，以及智取櫃是否有包裹尺寸限制。

貼文曝光後，許多網友為原PO打抱不平，「不收包裹代表連白天班都沒有」、「不如直接搬家，這種不想管理的社區未來會越來越爛」、「大樓的優勢不就是收包裹跟電梯嗎」。有人則建議，「應該要社區收取代收手續費，存放超過三天就按天計費」，而不是全面停止代收服務，不然社區管理費也應該要降價。

部分網友則為原PO解惑，「蝦皮櫃子就只能收蝦皮的貨」、「蝦皮智取櫃有限制大小」，也有人提出其他替代方案，「真的不行就寄公司」、「比較推i郵箱，可以社區專屬，蝦皮不能社區專屬且格子較小」。有人則指出，停止代收服務可能是為了防止住戶濫用公共資源，「一定會有人放在管理室佔空間不取回」、「還有自己搞網拍的，把社區物業當自己的資源，用超多」。

