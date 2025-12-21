社區藥局迎轉型新局「鄰近健康」啟動350＋藥局大聯盟推數位升級

【警政時報 林照東／台北報導】社區藥局不再單打獨鬥，全台超過350家藥局今日正式結盟，啟動由「鄰近健康」主辦的「350＋藥局大聯盟」，透過數位平台串接與跨界合作，協助傳統藥局加速轉型為社區健康服務中心，打造更貼近民眾的健康照護網絡。

「350＋藥局大聯盟」正式啟動，與會產官學界代表合影，宣示共同推動社區藥局數位轉型與健康服務升級。（圖／記者林照東翻攝）

由「鄰近健康」策劃的「健康台灣2030」論壇於本月初在台北舉行，並揭示社區藥局的未來發展藍圖。活動吸引政府、醫療界與產業代表出席。衛福部主任秘書劉玉娟親臨致詞，中央健保署署長陳亮妤與台北市長蔣萬安亦以影片表達支持。會中更宣布正式啟動「350＋藥局大聯盟」，透過整合資源與數位技術，引導藥局跨足社區健康服務。

廣告 廣告

衛福部主任秘書劉玉娟致詞時表示，社區藥局在疫情期間是重要幫手，台灣人口老年化，社區藥局角色更顯重要肩負重任。（圖/記者林照東翻攝）

鄰近健康創辦人兼中康生醫董事長趙國鈞指出，在連鎖體系與成本壓力下，不少單點藥局面臨資源匱乏的困境。此次大聯盟的成立，不僅將藥局串接成健康服務生態圈，也期望在2027年前擴大至1,000家成員。透過 App 與數位工具，讓分散的藥局能提供標準化、溫度感兼具的照護服務。

鄰近健康創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞，在記者會上正式公布台灣意象的轉型藍圖：350+藥局大聯盟。（圖/記者林照東翻攝）

論壇中亦進行重要合作備忘錄簽署，「鄰近健康」平台將深度整合輔具服務企業，讓藥師透過一鍵操作即完成轉介流程，專業團隊則負責輔具配送與核銷程序，進一步降低社區藥局進入長照市場的技術與服務門檻。

台北市藥師公會理事長尹岱智強調，藥局應打破依賴健保處方箋的單一營利模式，透過諮詢深度介入客戶的生活品質。（圖/記者林照東翻攝）

面對人口邁入超高齡社會趨勢，台北市藥師公會理事長尹岱智強調，藥局應打破依賴處方箋的營利模式，透過諮詢與健康管理服務深入民眾生活。中小型藥局可藉由加入聯盟，共享人力、成本與資源，提升競爭力。

台灣社區藥學會理事廖偉呈強調，在假藥風波與疫情恐慌頻傳的時代，藥局不僅是銷售場所，更是民眾心中的定心石。（圖/記者林照東翻攝）

在實際案例分享中，知名藥師「微笑藥師」廖偉呈指出，利用 LINE 等數位工具主動與社區居民互動，可提升處方籤量及服務影響力。他認為，數位平台是讓社區藥局走出傳統框架、提升服務質量的關鍵資源。

未來，社區藥局將不再僅是藥品零售通路，而是結合分級醫療、精準保健與智慧長照的健康樞紐。業界代表表示，隨著資源整合與跨界合作的深入，社區藥局可望在全民健康照護體系中發揮更關鍵的角色。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款