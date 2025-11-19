社區藥師當健康陪跑員 林憶君：推學名藥抗缺藥

（中央社記者陳婕翎台北19日電）缺藥頻傳，台灣民眾黨立委、藥師公會全聯會理事長林憶君今天表示，期盼社區藥局藥師成為全民健康陪跑員，引導民眾接受使用學名藥，加上扶持國內製藥，就能強化供應鏈。

中華亞健康協會攜手台北市藥師公會領軍600名藥師，今天舉行社區健康照護計畫啟動記者會，今年新上任的中華民國藥師公會全國聯合會理事長林憶君現身會場，她在會後接受媒體聯訪談到未來規劃，將以「專業領航、權益保障、永續發展」3大核心為方向。

廣告 廣告

林憶君說，首先是提升藥師的專業價值，擴大藥師能提供給民眾的服務內容；其次是保障藥師權益，改善職場環境，無論是社區藥局藥師或大型醫院藥師都包含在內；強化藥師教育與國際交流。

林憶君表示，中華民國藥師全聯會將持續與印尼、韓國藥師公會全聯會的姐妹會深化互動，也正爭取與日本藥師公會全聯會締結姐妹會，希望讓台灣藥師的專業逐步向國際拓展，讓世界看見台灣。

針對近年屢次出現缺藥問題，她指出，缺藥成因相當複雜，其中可能因素是健保給付藥價低於製藥成本，導致廠商退出市場。若民眾能接受學名藥，從病人端開始推動正確觀念，再加上全聯會持續扶持國內製藥產業，就能強化供應鏈，有助減少缺藥發生，這也是努力追求的目標。

衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原曾說明，當原廠藥專利期滿後，其他藥商可申請含有相同主成分、劑型與劑量的學名藥上市；除了賦形劑之外，原廠藥與學名藥在主成分、劑型、劑量，尤其是民眾最在意的療效與安全上，都是相同的。

今年是台灣邁入超高齡社會的第1年，平均每5個人就有1人年滿65歲，再加上慢性疾病與心血管疾病皆有年輕化趨勢，因此，讓民眾健康老化、讓更多年輕人認識亞健康觀念，並從日常生活做好健康管理，都是重要議題，社區藥局可望成解方。

台北市藥師公會理事長尹岱智說，盼望藥師成為民眾最信賴的藥師及健康夥伴，藥師除了提供民眾藥事服務及用藥健康，更積極參與多元服務、公共衛生及健康促進，其次讓社區藥局成為社區健康站，積極與地方衛生局合作，推廣癌症篩檢、戒菸防毒、失智症教育等。

這次中華亞健康協會與台北市藥師公會合作促進行動，首波集結600名藥師，將社區藥局化身「社區健康站」，讓社區轉角就是健康起點，透過健康講座、免費量測與APP互動活動，帶動全民從日常生活開始守護健康。尹岱智認為，這個行動象徵民間力量為健康台灣助力。（編輯：管中維）1141119