社區農村再生績效考評 台南市榮獲卓越獎及甲等績優縣市獎





農業部辦理各縣市政府推動社區農村再生績效考評計畫，114年度直轄市、縣市政府農村再生績效考評成果公佈。台南市政府榮獲卓越獎第一組第三名及甲等績優縣市獎，由農業部黃昭欽次長頒發獎盃1座及獎金80萬元表揚。

農業局表示，縣市政府推動社區農村再生計畫考評項目有農村總合發展計畫、年度農村再生執行計畫、社區農村再生輔導計畫、執行培根計畫課程之規劃與訓練、農村再生計畫與年度執行計畫之研提、輔導與執行等，目標是考評縣市政府的執行效能、成果與行政創新作為及農村再生政策配合度。

農業局說，114年度直轄市、縣市政府推動社區農村再生績效考評，台南市政府榮獲卓越獎第一組第三名，獲頒獎盃1座及獎金80萬元。甲等績優縣市獎獲頒獎牌1面。南市辦理農村再生10餘年，未來仍持續輔導農村社區及積極配合農業部辦理農村再生相關業務，期望中央與地方共創農村美麗願景，助台南農村永續發展。

