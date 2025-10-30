社區農村再生績效考評 台南市榮獲卓越獎及甲等績優縣市獎
農業部辦理各縣市政府推動社區農村再生績效考評計畫，114年度直轄市、縣市政府農村再生績效考評成果公佈。台南市政府榮獲卓越獎第一組第三名及甲等績優縣市獎，由農業部黃昭欽次長頒發獎盃1座及獎金80萬元表揚。
農業局表示，縣市政府推動社區農村再生計畫考評項目有農村總合發展計畫、年度農村再生執行計畫、社區農村再生輔導計畫、執行培根計畫課程之規劃與訓練、農村再生計畫與年度執行計畫之研提、輔導與執行等，目標是考評縣市政府的執行效能、成果與行政創新作為及農村再生政策配合度。
農業局說，114年度直轄市、縣市政府推動社區農村再生績效考評，台南市政府榮獲卓越獎第一組第三名，獲頒獎盃1座及獎金80萬元。甲等績優縣市獎獲頒獎牌1面。南市辦理農村再生10餘年，未來仍持續輔導農村社區及積極配合農業部辦理農村再生相關業務，期望中央與地方共創農村美麗願景，助台南農村永續發展。
推動農村再生有成 南市獲農再卓越獎
臺南市政府農業局推動農村再生有成，榮獲農業部「一一四年度直轄市、縣市政府推動社區農村再生績效考評計畫」農再卓越獎第一組第三名，獲頒獎盃及獎金八十萬元，另也同時獲得甲等績優縣市，獲頒獎牌，農業局副局長吳威達代表市長黃偉哲率團隊出席頒獎典禮，接受農業部黃昭欽次長表揚。市長黃偉哲表示，農業部針對縣市政府推動社區農村再生計畫包括「農村總合發展計畫」、「年度農村再生執行計畫」、「社區農村再生輔導計畫」，「執行培根計畫課程之規劃與訓練」、「農村再生計畫與年度執行計畫之研提」、「輔導與執行」等重要項目，考評縣市政府執行效能、成果與行政創新作為及農村再生政策配合度，南市成果獲評審委員認同，榮獲農再卓越獎第一組第三名及甲等績優縣市，相當不易。黃偉哲市長進一步說明，南市推動農村再生十餘年，近 ...台灣新生報 ・ 1 天前
