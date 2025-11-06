社區逾6戶接連被偷 疑竊盜團犯案「警逮1人」

高雄市 / 綜合報導

高雄鳳山一處透天厝社區，這邊住了不少醫生、老闆、員警，上個月底連續發生竊案，初步了解，至少有6戶以上遭小偷入侵，整起案件檢方很低調，僅透露逮了一名犯嫌羈押中，而實際回到現場住戶說，竊嫌很狡猾，為了躲避監視器從後門進入，接著趴上二樓遮雨棚，再尋找未上鎖的門窗進入屋內偷走現金、黃金等值錢物品，住戶推論可能有3到5人一起犯案。

巷弄內的寧靜社區晚間幾乎只剩下住戶在出入，根本沒什麼人車會經過，現在傳出這一處千萬透天社區，上個月底遭宵小入侵，而且至少有6戶以上遭竊，現金、黃金等值錢物品不翼而飛損失慘重，社區住戶說：「保險櫃是把它隱藏起來，然後但是他說還是被找到，而且被打開，賊是比較聰明的他把包裝留下來。」

遭竊社區住戶說：「說我們這邊被偷的幾乎都是那個窗戶沒鎖的，家裡損失的都是首飾的東西應該都是黃金類，損失大概也有20(萬)30快有吧。」周邊住戶都有所耳聞，一個禮拜前確實看到員警頻繁進出，兵分多路調閱畫面，有的疑似調查竊賊落跑路線，周邊住戶說：「就說他們(員警)還有跑過去看旁邊的巷子怎樣的，應該就是有預謀性，有組織有同夥，你光講7戶的東西要拿出來，那一定都知道東西。」

這一處位在高雄鳳山的透天社區，住了不少醫生、老闆，10月底遭竊賊盯上，疑似連員警家也淪為下手目標，初步了解共有6戶以上都被偷，而對於整起案件警方推給檢方，檢方則是表示目前逮一人羈押中，對於案件不願透露太多細節，社區住戶說：「目前是說3到5個人，應該是研判是從後面，因為最後面那邊的採光罩有腳印。」

知情的住戶表示，有聽說應該是3~5人一起犯案，他們從沒有監視器的後門，進入社區，接著爬上二樓遮雨棚，尋找門窗沒有鎖的住家開門進入行竊，而我們也實際回到現場觀察，周邊有不少無尾巷，不排除犯案前早就觀察過地形，有了縝密的計畫才下手，究竟有多少人一起犯案，前後損失有多少，現在檢警也都持續調查，不過住宅區一連偷了多間住宅，恐怕現在住戶也都提高警覺。

