社區遭控「強占民地」296坪一審判賠600萬 管委會：上訴中

台北市文山區一處透天別墅社區，號稱是「文教住宅區」，包括前大法官詹森林、環球晶創辦人盧明光等人都住在這裡，不過這個社區卻爆出強占民地高達296坪！地主指控建商當初把泳池、球場蓋在未出售的土地上，台北地院一審判社區管委會必須賠償600萬元，對此管委會低調表示還在上訴中，不便多談。

環境清幽，每一戶都有獨立庭院以及車庫，位在台北市文山區，這處透天別墅社區，號稱是文教住宅區，住戶更都來頭不小，包括前大法官詹森林，政大法律學院前院長楊淑文夫婦，以及環球晶創辦人盧明光，都住在這裡，社區人文薈萃卻爆出強占民地，荒廢的警衛室，空蕩蕩的籃球場，沒水的游泳池，原來這一大區，疑似都是違建。

當事律師VS.記者說：「當時的規劃不是那樣子啊，(就是要規劃是蓋兩棟透天)兩棟房子，講白一點，就是亂蓋。」地主張姓姊妹指控，建商把社區附設的泳池球場，蓋在父親未出售的土地上，高達296坪土地遭強佔，但社區管委會則主張，依照買賣契約內容，公設用地產權，由原土地所有人持有，社區住戶則有永久使用權，雙方對簿公堂。

當事律師說：「他還占用市有地跟國有地，他不拆掉占用別人的地，變成法律上那些要賠償，你知道游泳池要維護啊，又要請管理員，又要花很多水費。」一審判決指出，張家人的土地使用權同意書，只是用來申請建照的行政文件，不代表建物完成之後，建商跟住戶還能無償使用，因此判賠張姓姊妹600萬元，對此當事社區管委會，低調表示案見還在上訴當中，不便多談一切交由司法裁決，文教社區為爭地和地主持續對簿公堂。

