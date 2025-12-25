社區金點獎 曾碧霞獲英雄個人獎

衛福部一一四年全國社區金點獎頒獎，金包里慈護宮秘書長曾碧霞榮獲金點英雄個人獎。 （新北社會局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

衛福部社會及家庭署一一四年社區金點獎頒獎，新北市今年共有團體及個人六項入圍，其中土城頂欣社區和淡水正德里辦公處榮獲金點之星團體獎；金包里慈護宮秘書長曾碧霞則榮獲金點英雄個人獎最高榮譽。新北市總得獎數與台中市同樣三個，並列全國第一。

新北市府社會局表示，今年社區金點獎新北市六項入圍者除前述獲獎的三者外，另三者為中和莒東社區（據點）、社團法人台灣新希望社區關懷協會（據點）、平溪菁桐社區志工督導程凱生（個人）。

社會局長李美珍表示，衛福部一年一度的金點獎各縣市府競爭非常激烈，新北市今年共有六項入圍，充分展現實力，入圍即是代表高度肯定，最後有二個據點榮獲金點之星團體獎和一個金點英雄個人獎，非常難得。

獲獎的土城頂欣社區發展協會理事長許元皇表示，據點自一０一年創立之初，志工們以一人一菜作為邀請長者走入據點的敲門磚，讓長者走出家門進入據點，陪伴長者不孤單；同時培力「千歲講師團」，讓長者退而不休，並以「頂欣助銀髮優雅前行，忘齡、旺齡且望齡」為願景持續發揮所長。

淡水正德里里長黃俊雄表示，該里據點從柑仔店出發，運用一三五名的龐大志工團，透過賦能培訓，轉為專業講師無償回饋社區，採取「教學、陪跑」模式，協助淡水地區成立超過二十個據點；並與馬偕醫院結合首創「醫社協作」模式，由志工擔任就醫陪伴，並透過長輩聯絡簿與鑰匙代管的緊急救援機制，織起讓家屬安心的防護網。

獲得金點英雄個人獎的金包里慈護宮秘書長曾碧霞表示，據點不是照護終點，而是人生的新起點；慈護宮據點透過「空中菜園」串聯鄰里共享共食，促進代間交流，據點「千歲咖啡館」成功翻轉傳統照顧思維，讓長者藉由分享咖啡與社區融合，打造共好的高齡友善環境，深獲各界肯定。