社區長照成果發表 展現後山樂齡活力

「114年花蓮縣社區照顧關懷據點及社區長照站成果展」，(16日) 在花蓮縣立中正體育館舉辦，22個成果展示單位，600多位長者、志工與社區夥伴共同參與，邀請長輩們輪番上台表演，展現活力與熱情。提供不只照顧，更是連結、陪伴，學習和參與的安老平台。

「我願意陪在你的身邊，讓心跳不會變老。」

長者們動動手、踩踩腳，跟著舞台上的老師律動暖身，接著換他們上台秀才藝！

長照據點長者 吳先生：「有一句話說，我雖然年紀大了一點，但是我不老，坐上那個木箱鼓的時候，心情就很愉快，保持那愉快的心情，再跟著那個節奏來，心情就會很愉快。」

「我們讚不讚。」

花蓮縣社區照顧關懷據點及社區長照站成果展，600多位長者與社區夥伴齊聚！

長照據點長者 許女士：「種菜、運動，就上課，做志工，很快樂啊，很好啊，去那邊(關懷據點)上課真棒。」

從動態的創作互動到靜態的心靈關懷等主題，社區照顧關懷據點及社區長照站，提供多元課程，幫助長者走出家門。

「他(長者)去闡述，我們(志工)記錄，記錄之後創作，創作完之後我們去做分享。」

傳承藝術國際認證帶領者 楊永菊：「發現每一次就是幫長輩，都只有做單次的手作，藉著這個(藝術輔療)機會，然後說出來，又可以創作，看得見的一些作品，讓他們(長輩)覺得，在這樣的一個過程當中，心裡得到很大的抒發。」

花蓮縣肢體傷殘福利協進會理事長 簡萬財：「我們會再盡量找好的課程，激發社區老人家的腦力，還有運動，還有DIY手作的產品。」

活到老也要動到老，社區關懷長照據點將持續優化，陪伴更多長者幸福晚年。

