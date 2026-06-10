社區長輩親手包粽回贈醫護 中港澄清醫院「端午共融饗宴」充滿人情味
澄清醫院中港院區今天（10日）和協和里辦公室，合辦「端午共融饗宴」，長輩們親手包粽，即時回贈院區醫護，中港澄清醫院副院長蔡哲宏表示，收到長輩親手包製的粽子，感受到來自社區最溫暖的支持與鼓勵，粽子包的不只是美味佳餚，更是滿滿的人情味。
端午時節，為促進高齡共融與社區健康，澄清醫院中港院區舉辦「端午共融饗宴」，社區民眾參與踴躍，近100名里民齊聚，與長輩們一起包粽、製作香包與花藝作品，在濃濃節慶氛圍中，交流互動，不僅感受過節傳統文化，也獲得健康知識與溫暖陪伴。
在衛生福利部「健康台灣深耕計畫」支持下，澄清醫院隊團出動醫師、護理師、營養師、社工師以及澄光志工共25人，融合端午民俗與健康促進理念，讓長者在輕鬆愉快的氛圍中，增進身心健康與社會參與。西屯區鄭錫禧區長到場支持這項活動，大家一邊熟練地動手摺粽葉、填糯米，一邊交流香包手作與生活經驗，歡笑聲不斷，展現社區鄰里間的溫暖情誼。
院方特別安排「營養飲食保健」講座，由營養師以淺顯易懂的方式，分享日常營養觀念與居家運動的重要性，並提醒民眾端午節享用粽子時，應掌握「少量、均衡、搭配高纖蔬果」原則，避免造成身體負擔。現場互動熱烈，不少長輩直呼：原來吃粽子也有健康學問，也有長輩表示，平常都受醫護人員照顧，今天換他們包粽子送醫護，表達感謝跟祝福。
中午十二點半，協和里陳靖益里長代表社區長輩們，將一批熱騰騰的粽子，帶到中港澄清醫院，致贈醫護團隊，感謝醫療人員長期守護社區健康，也送上端午安康祝福。蔡哲宏副院長受贈後表示，收到長輩親手包製的粽子，更收到滿滿的人情味與祝福。蔡哲宏強調，醫療服務不只是院內，更深入社區，透過健康促進與關懷陪伴，與居民建立像粽子般緊緊串著的連結，尤其今年端午收到來自社區最溫暖的回饋，讓醫護團隊相當感動，未來會持續攜手地方，共同打造更完善的健康守護網。（寇世菁報導）
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