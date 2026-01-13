市長黃偉哲頒獎表揚社區防暴有功人員。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

台南市政府社會局十三日在福爾摩沙遊艇酒店舉辦「社區防暴有功人員表揚大會」，市長黃偉哲頒獎表揚五十四組宣導團隊，感謝他們深耕社區及多年來投入家庭暴力、兒少保護與性侵害、性騷擾等初級預防工作，也希望藉此吸引更多民間組織及社區民眾共同參與。

市長黃偉哲率領各單位代表一起轉動南市防暴精神堡壘，象徵公私部門齊力推動反暴力的決心。黃偉哲表示，市府團隊配合中央強化社會安全網計畫，整合社政、警政、衛政、教育等跨局處資源全面推動暴力防治。暴力防治除了仰賴政府部門積極推動，更需要社區團隊長期投入合作，建構更周密的防暴網絡，一同傳遞「暴力零容忍」的防暴觀念，實踐「安全城市」的施政理念。

社會局自一０五年起培力社區及鄰里組織主動出擊、超前部署，就近關懷左鄰右舍，去年共有五十個社區組織及四個團隊參與初級預防計畫，深耕街頭巷尾倡導防暴觀念。社會局也培育十九位社區防暴宣講師及六十三位防暴宣講人員，傳達防暴理念，使防暴的種子在每個角落生根發芽、成長茁壯。

南區大恩社區發展協會理事長施國熙指出，大恩社區發展協會自一一一年起加入本市初級預防宣導社區，歷經三年的防暴量能培植與經驗積累，一一四年成為初級預防領航社區，更榮獲衛生福利部金卓越社區，也代表台南市參與紫絲帶社區初級預防一朵花認證，將防暴服務精神推廣至各社區單位，一起打造無暴力的幸福家園。