社區防災自主 冷泉故鄉謹記梅姬傷痕

位在蘇澳冷泉區旁的蘇北里，在15年前遭梅姬颱風襲擊，造成9位民眾死亡，當地里民記取教訓，改革防災組織、建立社區自主防災隊，在每一個可能遭受土石流、淹水的地區，都指派隊員負責監控、拍照、上傳群組提醒里民，曾發生過重大災情的地點，更設置資訊板，用手機掃描就能夠引導避難方向。雖然，這次鳳凰颱風，大水仍然侵襲蘇北里，但所幸，絕大部分里民盡早撤離，降低了傷亡，而且受災家園的復原速率也提高了。

「1點40分，民國99年10月21日，(水位)120公分，黑黑的這個記號就是。」

蘇北社區發展協會理事長 江清吉：「舊冰箱 洗衣機都漂走了。」

2010年梅姬颱風襲台，蘇澳鎮蘇北里，淹水、土石流災情慘重

蘇北社區防災隊指揮官 柯畯傑：「水淹到一樓又10公分，山崩差不多壓死9個人。」

蘇澳鎮蘇北里長 陳添琪：「(梅姬颱風時民眾)來到這邊(白雲寺)，稍作避難，結果又因後面的土石，大量崩塌下來，它整個房子全部都沒了，而且掩埋掉總共9個人 。」

15年後，鳳凰颱風夜襲，蘇北里低窪地區 災情重演；所幸這次，里民盡早撤離，避免重大傷亡，4、5天後，家園幾乎恢復正常。天災難以避免，但人為努力 有機會減災

蘇澳鎮蘇北里長 陳添琪：「自主防災 榮獲全國特優，三連霸之後，針對於坡地災害的，自主防災社區的最高榮耀，全國只有6個社區有。」

徹底盤點高危險區，防災組織 打掉重?蘇澳鎮蘇北里長 陳添琪：「我們社區裡面的菁英，來推選出來的，擔任我們的指揮官，里長的部分 像我的部分，我只是擔任到副指揮官， 因為掛在里長的部分，可能會因為每四年的一次選舉，可能會造成改選或者，怎樣的情況之下，導致防災沒辦法持續推動。」

蘇北里把防災主導權，從里長手中，轉移到社區發展協會，組成自主防災隊，33名成員接受訓練、承擔職位和任務；里辦公室全力提供資源，一起防災「這幾天雨下得比較大，水都下來了 你看看。」

每逢強降雨、颱風，防災隊員趕往負責點位巡防、拍照、測量，上傳群組給165位里民 「蘇北社區自主防災隊指揮官 柯畯傑，560(毫米雨量)，這個是我們監控的(畫面)。」

監控點24小時攝影；最低窪地區，設置滯洪池、抽水機蘇澳鎮蘇北里長 陳添琪：「滯洪池的水位，達到路面以下30公分時候，我們指揮官就會下達命令，由我副指揮官直接進駐在，我們抽水站的旁邊，有一個前進指揮所，然後準備啟動抽水機。」

盡人事，卻仍有其不足，就從每一次災害中學習、補足；更體認防災，需要橫向聯繫蘇澳鎮蘇北里長 陳添琪：「那條溪是我們的冷泉溪，蘇北(里)它是位於中段，下游段這一段是屬於蘇南里，在巡視的過程，也可以將照片互相傳在，各群組裡面，我們能夠了解它下游的狀況，它也了解上游的狀況。」

曾經發生土石崩塌、傷亡地點，和蘇澳冷泉區，張貼醒目資訊，手機連結影片，回溯歷史事件，引導民眾避難方向降低災害 不該與老天爺對賭，而是平時戒慎，做好準備。

