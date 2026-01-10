社區驚傳墜樓！56歲獨居婦高處墜落 重摔中庭明顯死亡

高雄56歲獨居婦人，不明原因至高處墜落至中庭花圃，當場身亡。（示意圖／AI生成）





高雄市驚傳墜樓命案！昨（9）日下午警消獲報，三民區莊敬路一處社區大樓，一名56歲獨居婦人，不明原因至高處墜落。住戶聽到巨大聲響，一看驚見婦人倒臥在中庭花圃。警方到場發現婦人已明顯死亡，依規定通知家屬，並報請檢方相驗，進一步釐清其死因。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

