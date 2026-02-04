社區骨密度檢查可信嗎？醫師教你正確看數據

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

骨質疏鬆問題越來越被重視，檢測骨密度以及從飲食、運動、日曬等平常生活中提升骨密度是重要課題，尤其面對高齡化社會，及早儲存足夠的骨本，才能降低因骨鬆導致骨折風險增加的機會，讓自己活得更久，也活得更有品質。

骨科醫師林威廷表示，在中華民國骨質疏鬆協會1997年成立後，國人骨質疏鬆問題就成為重要的健康課題。根據2013~2015年衛福部國民營養健康狀況變遷調查，對50歲以上民眾透過雙能量X光吸收儀（Dual energy X-ray Absorptiometry, DXA）量測其骨質密度，結果發現骨質疏鬆症的民眾占了12.3%，其中男性為8.6%，女性為15.5%。

骨質疏鬆4警訊

骨質疏鬆在發生骨折之前，幾乎沒有明顯的症狀，到底該如何自我警覺？以下幾個生活細節提醒大家注意：

1.身高低於年輕時3公分以上。

2.身體靠牆時，頭部無法碰觸到牆面。

3.肋骨下緣和骨盆間距小於2個指幅。

4.體重過輕，身高體重指數BMI [體重（公斤）／身高的平方（公尺）2]小於18.5 kg／m2時，就需要提高警覺。

正常骨質密度標準為T值≧-1.0；T值在 -1.0及 -2.5之間稱為骨質缺乏；T值≦-2.5就稱為骨質疏鬆，應該求診專業醫療人員；醫師建議在T<-1.0時，就要改變生活飲食以及運動習慣。

在檢測骨密度部分，目前健保規範婦女50歲以上一輩子給付3次，每次至少需間隔1年，而男性是健保不給付的。

足跟骨超音波檢查為初步篩檢

很多人會質疑社區測量的骨密度儀器是否準確？社區篩檢或診所檢查，大多是以足跟骨超音波來做骨質密度的初步篩檢，準確度雖不及大型醫療院所的雙能量X光吸收儀（DXA）測量髖關節和脊椎或橈骨來得精準。但是，腳跟骨超音波檢查連續幾年的數據趨勢，仍然可以做為是否需要接受DXA測量的參考。

林威廷進一步說明，診所因為支出成本考量，可能會使用足跟定量超音波儀器，主要測量腳跟並計算腳跟骨密度，但是，不管是診所的超音波或醫院的雙能量X光吸收儀，最好能夠固定一家醫療院所檢測，舉例如果今天在A醫院做，T值可能–2.5，明天在B院做可能–2，會有誤差。

診所的超音波檢查也是，雖然診所的儀器沒大醫院DXA測量來得準，但骨鬆協會認為，即便有誤差性，仍可做為追蹤參考用。假如今年在診所用超音波測量結果是–1.0，一年後做是–3.0，就可轉到醫院安排較準確的檢測。臨床觀察病人多是檢測發現很嚴重或突然有變差，才會到醫療院所再做確認，主要是因為健保有一定的規範，無法免費提供所有人在大醫院做DXA檢查。

什麼時候該接受治療？

