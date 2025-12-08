社后橋陸閘軌道更新！12／15起夜間單向通車管制8天

社后橋陸閘軌道更新於12月15日至22日進行夜間施工。（新北市水利局提供／孫敬新北傳真）

為維護防洪設施安全並提升道路行車品質，新北市政府水利局今（8）日宣布，將於12月15日起辦理汐止區社后橋陸閘軌道更新工程，施工期間將實施交通管制措施。水利局指出，該工程預計施作至12月22日，施工時段為每日晚間11時至隔日上午5時，期間將採車道縮減與單向通車管制，呼籲行經民眾提前留意施工時程並減速慢行，以確保行車安全。

水利局表示，工程實施夜間施工，期間雖然採單向通車管制，但汽機車及行人仍可通行。提醒駕駛人行經施工路段時應減速慢行，並遵從現場交通指揮人員引導，以確保行車安全與維持道路秩序。

廣告 廣告

水利局呼籲，工程期間請民眾多加留意施工告示，並提早規劃行車路線，以避免壅塞與延誤。

更多中時新聞網報導

新光醫院聚焦智慧醫療、韌性永續

鍾瑶牽手攝影師 不想定義為男友

葛仲珊消失9年回歸 現身馬場與3馬共舞