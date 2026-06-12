社團暖心捐贈遠距醫療儀器 助竹縣橫山、峨眉偏鄉醫療再升級
為提升新竹縣偏遠地區民眾的醫療照護品質，台北吉林扶輪社近日熱心捐贈一批先進遠距醫療儀器設備給新竹縣橫山、峨眉鄉衛生所，由新竹縣政府衛生局長殷東成代表受贈並致贈感謝狀，感謝台北吉林扶輪社用實際行動支持偏鄉醫療，讓更多偏遠地區居民享受到完善、即時且優質的醫療服務。
新竹縣長楊文科十二日表示，感謝台北吉林扶輪社本次捐贈的電子軟式鼻咽內視鏡、數位耳鏡、數位口腔鏡及攜帶式無線超音波等先進儀器，期盼透過遠距醫療服務，打破距離的限制，將科技智慧的醫療儀器及優質醫療服務深入偏鄉，進一步強化偏鄉醫療品質服務量能。
衛生局長殷東成指出，衛生局自一一一年起便攜手新竹台大、中國醫藥大學新竹附設醫院建立遠距醫療門診，提供耳鼻喉科及眼科遠距專科會診服務，更於一一三年起與新竹馬偕神經內科醫療團隊，在五峰鄉推動居家遠距醫療服務，將醫院專科醫療服務延伸至偏遠家庭，為了服務更多偏鄉的民眾，今年決定將遠距醫療服務範圍進一步擴大至橫山鄉及峨眉鄉。
此次受贈的橫山鄉與峨眉鄉長久以來缺乏專科醫療資源，鄉親若有就醫需求，往往需要跨區前往竹東地區，車程至少花費半小時到一小時以上，對於行動不便的長者來說是一大負擔，也容易造成延誤就醫的情形。
殷東成表示，透過這批遠距醫療儀器與遠距會診平台，未來民眾只要在當地的衛生所，就能透過視訊與台大新竹醫院耳鼻喉科專科醫師進行遠距專科會診，讓居民「在離家不遠的衛生所，就能取得醫學中心等級的專科醫師的醫療服務」。
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