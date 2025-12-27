社團男師幕後黑手？王ADEN「大跳」風波越演越烈 驚動桃市府調查

歌手王ADEN在桃園某校演唱擺臭臉被炎上，風波延燒至今，還扯出案外案。網路流傳整起事件始作俑者是該校某社團男老師示意女學生上台，該師過去還曾撕扯多名女畢業生胸前口袋並稱是學校傳統，離譜行徑才應該被檢討；桃園市教育局表示，已責成該校啟動調查。

教育局表示，有關某校社團老師行徑，教育局已責成學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「性別平等教育法」等規定啟動相關調查。為確保調查期間校園秩序及相關人員安全，也請學校依法審議該師停聘靜候調查事宜。

另外，教育局也要求學校依學生需求，提供必要的個案輔導、心理諮詢及諮商等支持。後續將持續督導學校依法完成調查及處置作業，視個案狀況協助連結相關輔導資源，而學校也要加強校園霸凌防制及性別平等教育宣導，以維護學生受教權益與校園安全。

