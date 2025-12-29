社團瘋傳！「奇多隨口脆」掀熱潮兩大社團千人搶報名試吃 網讚：追劇打怪神隊友

記者/鄭欣宜報導

近期零食界掀起一股「不沾手」新革命！經典零食品牌奇多Cheetos推出的「奇多隨口脆」，憑藉其獨特的包裝設計、香脆口感與經典濃郁風味，在網路上引爆話題。日前該產品於臉書兩大指標性社團舉辦試吃體驗活動，報名文一發佈即湧入大量網友爭相卡位，迅速累積破千人報名，展現驚人的人氣與討論度。

小條包裝攜帶完全不用怕佔空間！拿到撕開立即倒入嘴巴，完全不用怕沾手。圖/臉書社團全家便利商店、7-11 超商新品好物分享區提供

千人瘋搶！全家、全聯社團報名秒殺

知名社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」與「全聯消費經驗老實說」日前開放網友報名體驗奇多隨口脆，反應熱烈程度超乎預期。據社團版主觀察，活動一上線，後台流量瞬間飆升，超商社團湧入超過600名網友報名，全聯社團更突破700人爭取試吃機會。

版主表示：「雖然知道奇多本來就很受歡迎，，但還是沒想到報名速度快成這樣。」

無論是打電動追劇或是野餐都非常適合。圖/臉書社團全家便利商店、7-11 超商新品好物分享區提供

網友好評洗版心得牆：濃郁起司香、打電動必備

隨著體驗品陸續寄出，各大社團開始被開箱文洗版。從網友在全家與全聯社團的分享中可見，「濃郁起司」與「香脆口感」依舊是大家的最愛，而「不沾手」的設計更是好評焦點。

不少網友興奮表示：「以前吃零食最怕手指紅通通，現在直接倒進嘴裡，鍵盤滑鼠都不會髒，真的是電玩玩家的福音！」、「小小一包放在包包裡超方便攜帶，隨時都能解饞。」此外，也有許多網友分享創意吃法，例如像喝飲料一樣豪邁享用，甚至是搗碎當作炸雞的麵衣，讓討論熱潮在社團內持續延燒。

把奇多瘋狂敲碎，當成炸雞的麵衣。圖/臉書社團全家便利商店、7-11 超商新品好物分享區提供

學生、上班族全圈粉 獨立包裝成分享神器

分析這波社團討論聲量，發現奇多隨口脆的愛好者光譜極廣，涵蓋了學生、上班族、電玩玩家以及家庭主婦。對於長時間坐在電腦前的上班族而言，這款零食能解決下午嘴饞卻又擔心弄髒滑鼠的困擾；對於學生族群來說，則是放學後的能量補給首選。

此外，獨立包裝的設計也成為家庭採購的重點理由。不少家庭主婦分享，這種小條包裝非常適合放在家中零食櫃，一人一包份量剛好，不用擔心開封後吃不完受潮，也非常適合在聚會時分享，衛生又方便。奇多隨口脆成功以「便利」與「美味」兼具的特色，攻佔各個年齡層的心，成為近期社團討論度最高的必買清單之一。