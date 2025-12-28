社團老師稱「傳統」手貼胸撕畢業生胸章！網喊噁男 議員、教育局發聲了

即時中心／林韋慈報導

歌手王ADEN先前在校園演唱活動中，因女學生上台熱舞，事後發言批評「無法大跳」，導致社會議論，其數場跨年演出也接連取消。如今事件延燒，被爆出案外案，當時慫恿女學生上台的街舞社團外聘老師，今（2025）年六月畢業典禮時，以「傳統」為由，當眾手貼著女學生胸，撕下胸前畢業胸花，引發外界譁然。

消息曝光後，多名校友出面指出，校內並無相關傳統，表示應該是該名老師自行創造的社團傳統。該名老師也自行發出貼文，表示本來傳統只限於隊長，但現在改成「留到最後的孩子」，並且撕下的胸章還要寫上祝福的話語，收到盒子內，戲稱「英雄塚」。影片引起熱議後，有人表示「撕完還有想靠在女學生身上，看了心裡很不舒服很噁心」，也有人稱該男看起來一臉「噁男樣」，也質疑為何不能是女老師撕？甚至扒出該男師過去喜歡與未成年女學生出遊，營造「英雄感」。

快新聞／街舞老師稱「傳統」徒手撕畢業生胸章！網喊噁男 學校發聲了

該名老師過去網路上的發言。（圖／擷取自Threads）

對此，桃園市議員黃瓊慧表示，她已請教育局官員觀看相關影片，連官員都認為畫面「十分誇張」。她強調，師生之間應維持明確的身體界線，該程度的肢體接觸已明顯逾越合理範圍，「連教育局都看不下去」，因此已要求教育局與校方對該名老師啟動性別平等調查。

黃瓊慧進一步指出，涉案老師為社團課程的外聘師資，校方預計於下週召開性平會議，討論是否予以停聘。她也直言，該名老師正是當初在王 ADEN 校園演唱時，慫恿女學生上台，卻讓學生獨自承受後續網路暴力的當事人。桃園市教育局則回應，已責成學校依《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《性別平等教育法》等相關規定，啟動調查程序；校方目前已先行將該名老師停職處理。





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

